İngiltere'yi karıştıran 'modern kölelik' iddiası! Ukraynalı mülteci şikayetçi oldu: Bana temizlik yaptırıyorlar

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı milyonlarca kişiyi evinden etti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre savaştan kaçan mültecilerin sayısı 10 milyonu geçti. Ülkelerindeki savaştan kaçan mültecilerin en fazla sınır geçişi yaptığı ülkeler arasında Macaristan, Romanya, Slovakya ve Moldova yer alıyor.

İNGİLTERE'NİN 'UKRAYNA İÇİN EVLER' PROGRAMI

İngiltere hükümeti Mart ayında yaptığı açıklama ile "Ukrayna için Evler" (Homes for Ukraine) adlı bir vize programı başlattığını ve on binlerce savaş mağduruna kapılarını açacaklarını duyurdu.

Açıklanan programa göre evlerini ücretsiz olarak Ukraynalılara açan İngilizlere en az altı süreyle ayda 350 sterlin (yaklaşık 450 dolar) "teşekkür" ödemesi yapılıyor.



Evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mülteciler

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"MODERN KÖLELİK" SUÇLAMASI

Bugün İNGİLTERE'den gelen bir haber başlatılan vize programının üzerine büyük bir gölge düşürdü.

Birleşik Krallık'ın Uckfield bölgesinde yaşan 42 yaşındaki Hannah Debenham isimli İngiliz kadın 'modern kölelik' suçlaması ile soruşturma altına alındı.

2 aydır devam eden soruşturma hiçbir kanıt bulunamadığı gerekçesiyle bu hafta dava düşse de iddialar dünya gündemine bomba gibi düştü.

UKRAYNALI MÜLTECİ POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU: BANA TEMİZLİK YAPTIRIYORLAR

Olay, NHS'de akıl sağlığı uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen kadının evine aldığı Ukraynalı mültecinin polise yaptığı şikayet ile ortaya çıktı.

Yasal nedenlerden dolayı adı açıklanmayan ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Ukraynalı kadın, Hannah Debenham'ın evine yerleştikten 3 hafta sonra polise gidip şikayetçi oldu.

Ukraynalı MÜLTECİ evine sığındığı kadının kendisinden evi temizlemesini ve toparlamasını istediğini ve bunun karşılığında ya çok az ya da hiç para vermediğimi anlattı.



Hannah Debenham'ın Facebook'ta paylaştığı bir fotoğraf

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İNGİLİZ KADIN DA MÜLTECİYİ SUÇLADI! "BİZE HİÇ ŞÜKRAN GÖSTERMEDİ"

Hannah Debenham ise polise yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddederek kendisi gibi NHS'de çalışan kocası ile evlerinde çalışacak birilerini aradıklarını tam da bu sırada Ukraynalı mültecinin profiline denk geldiklerini söyledi.

Ukraynalı kadın ile haftada 3 gün bebek bakıcılığı yapması şartıyla 200 sterline anlaştığını anlatan Hannah, "İlk başta her şey iyiydi ancak daha sonra kendi dağınıklıklarını bile toplamadılar. Örneğin kadın her su içtiğinde yeni bir bardak alıyordu. Ona defalarca kez bize yardım etmesi gerektiğini söyledim ve bulaşık makinesinin nasıl kullanılacağını gösterdim" ifadelerini kullandı.

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Kadın ayrıca evine aldıkları Ukraynalı mültecinin kendilerini hiçbir şekilde şükran ve saygı göstermediğini iddia etti.



YETERLİ DELİL OLMADIĞI İÇİN BİR İŞLEM YAPILAMADI

Sussex Polis Başmüfettişi Gavin Patch, soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlandığını ancak yeterli delil olmadığı için herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ! KİM HAKLI?

Olaybugün dünya basınında geniş yer buldu. Bazı gazeteler İngiliz kadını haklı bulurken diğerleri ise 'modern kölelik' başlığı ile Ukraynalı mültecinin iddialarını gazetelerine taşıdılar.

Hannah Debenham, Dailymail'e yaptığı açıklamada olayın hayatındaki en kötü deneyimi olduğunu belirterek, İngilizleri Ukraynalı mültecilere evlerini açmadan önce bir kez daha düşünmeleri konusunda uyardı.