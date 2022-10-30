İngiltere'yi karıştıran iddia: Liz Truss'un telefonu Ruslar tarafından hack'lendi

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İngiltere hükümeti, eski Başbakan Liz Truss'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde telefonunun hack'lendiğine ilişkin iddialarla karşı karşıya.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Truss'ın yabancı ülke liderleriyle konuşmalarında Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere özel mesajlarının ele geçirildiği belirtildi. Truss'ın telefonunun hack'lenmesinde Rusya için çalıştığından şüphelenilen ajanların olduğu öne sürülürken, Truss'ın başbakan olduğu dönemde Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ile arasındaki yazışmaların da ele geçirildiği iddia edildi.

İngiliz basını ayrıca, siber güvenlik saldırıyla ilgili ayrıntıların dönemin Başbakanı Boris Johnson ve Kabine Sekreteri Simon Case tarafından gizlendiğini öne sürdü.

Hükümet basında yer alan iddialar hakkında bir açıklama yapmazken, bir hükümet sözcüsü, "Hükümetin siber tehditlere karşı korunmak için sağlam sistemleri var. Buna bakanlar için düzenli güvenlik bilgilendirmeleri ve kişisel verilerinin korunması ile siber tehditlerin azaltılmasına ilişkin tavsiyeler de dahildir” dedi.

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'RUSYA'DAN GELEN SÜREKLİ BİR TEHDİT'

Konuyla ilgili açıklama yapan Avam Kamarası'nın Savunma Seçim Komitesi, siber saldırıların Rusya'dan gelen "sürekli bir tehdit" olduğunu ve hükümetin bunların olmaması için "sıkı önlemler" aldığını söyledi. Savunma Seçim Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, "Bu, Rusya'dan gelen sürekli bir tehdit. Bu siber saldırılar ve bilgisayar korsanlığı konusunda giderek daha iyi hale geliyorlar. Bunun olmaması için en sıkı önlemleri alıyoruz. İstihbarat ve güvenlik komitesinin daha fazla araştırma yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'CİDDİ GÜVENLİK SORULARI VAR'

Muhalefetteki Liberal Demokrat ve İşçi Partisi ise, iddiaları "son derece ciddi" olarak nitelendirerek, hükumete soruşturma başlatması çağrısında bulundu. İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, bunun İngiltere'ye zarar vermek isteyen ülkelerden gelen "tehditlerin ciddiyetini" gösterdiğini söyledi. Cooper, "Düşman bir devlet tarafından böyle bir saldırının ortaya çıkması, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarımız tarafından son derece ciddiye alınacak önemli ulusal güvenlik sorunlarıdır. Ayrıca bu bilgilerin neden ve nasıl sızdırıldığına dair ciddi güvenlik soruları da var ve bunların da acilen araştırılması gerekiyor" dedi.

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Liberal Demokratlar Partisi Dışişleri Sözcüsü Layla Moran ise iddia edilen saldırının neden daha önce kamuoyuna açıklanmadığını sordu. Moran, "Gerçeği ortaya çıkarmak için acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Bu bilginin Liz Truss'ın liderlik adaylığını korumak için halktan saklandığı ortaya çıkarsa bu affedilemez" ifadelerini kullandı.

Truss, İngiltere hükümetinde en kısa süre görevde kalan başbakan olarak kayıtlara geçti. Truss, Johnson'ın Partygate skandalı sonrası 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından yapılan seçimlerle 6 Eylül'de başbakan olarak atanmıştı. 45 gün başbakanlık görevini sürdüren Truss, daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

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