İngiltere’yi Ege’den yönetiyor... Johnson Yunanistan’da görüntülendi

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Muhafazakâr Parti ve ülkenin yeni liderinin belli olacağı 5 Eylül gelmeden havlu attığı yorumları yapılıyor. Geçen haftayı Slovenya’da geçiren Johnson, dün de Yunanistan’ın Ege sahillerinde görüntülendi. Bu sırada nakliye kamyonları Londra’daki başbakanlık konutu 10 Numara’yı boşaltmaya başladı bile.

EGE KIYILARINDA YEMEK

Johnson, eşi Carrie ile Yunanistan’ın tatil kasabası Karistos’ta bir restoranda yemek yedi. Hesabı kasada Johnson ödedi. Çift, aynı gün daha erken saatlerde Atina yakınlarındaki Nea Makri’de bir marketten alışveriş yaptı. Johnson’ın babası Stanley’nin Atina’ya birkaç saat mesafedeki Horto’da villası bulunuyor. Çiftin burada mı yoksa bir otelde mi kaldığı netlik kazanmadı.

İNTERNETSİZ OTEL

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Boris ve Carrie Johnson geçen hafta da Slovenya’nın ücra bir köşesinde, odalarında internet bağlantısı olmayan küçük bir tesiste gecikmiş balayı tatillerini yaptı. Hükümet, geceliği 542 sterlini (11 bin 800 TL) bulan otelin masraflarını Boris Johnson’ın kendisinin ödediğini açıkladı.

TAŞINMA STRESİNDEN KAÇMIŞ

Hükümet sözcüsü ve destekçileri başbakanın ülkeyi uzaktan yönettiğini, işlerin aksamadığını savunurken, Johnson’ın Yunanistan’a giderek taşınma stresinden kaçtığı yorumları da yapıldı. Çiftin özel eşyaları ile mobilyaları iki kamyona yüklendi. İngiliz basını geriye sadece, 1500 sterline mâl olan duvar kağıtlarının kaldığını yazdı. Johnson göreve geldiğinde Downing Sokağı’ndaki daire için yeni eşyalara 112 bin sterlin harcamış, parayı bir arkadaşı bağışlamıştı. Kendi evini 1.6 milyon sterline satışa çıkaran Johnson, kalıcı yer bulana kadar bir arkadaşının verdiği evde yaşayacak.