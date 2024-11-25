İngiltere'yi 'Bert Fırtınası' vurdu: 5 ölü

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İngiltere'de, Bert Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) yapılan açıklamada, Bert Fırtınası'nın etkilerinin devam ettiği ancak hafta sonuna kadar şiddetli rüzgar ya da yağış beklenmediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yağışların İngiltere'nin güneybatı kesimleri ve Galler'in güneyi başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyeceği kaydedildi.

Bert Fırtınasının neden olduğu şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bilgisi de paylaşıldı.