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İngiltere'yi 'Bert Fırtınası' vurdu: 5 ölü

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#İngiltere #Bert#Fırtına
İngiltereyi Bert Fırtınası vurdu: 5 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 14:42

İngiltere Meteoroloji Ofisi, şiddetli rüzgar ve yağışa neden olan Bert Fırtınası'na ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İngiltere'de, Bert Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) yapılan açıklamada, Bert Fırtınası'nın etkilerinin devam ettiği ancak hafta sonuna kadar şiddetli rüzgar ya da yağış beklenmediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yağışların İngiltere'nin güneybatı kesimleri ve Galler'in güneyi başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyeceği kaydedildi.

Bert Fırtınasının neden olduğu şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bilgisi de paylaşıldı.

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#İngiltere#Bert#Fırtına

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