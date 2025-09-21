İngiltere'ye göre 'Gazze ateşkes ihtimali suya düştü'

Haberin Devamı

Sky News'te katıldığı programda konuşan Lammy, Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlaliyle ilgili açıklama yaparak NATO'nun karşılık vermekten geri durmadığını ve ihlalin ardından NATO'ya ait uçakların havalandığını belirtti.

Rusya'nın imparatorluk hevesi içinde olduğunu söyleyen Lammy, "Biz 27 ülkeyle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i yeneriz. Bunu kendisi de biliyor. Bu durumu ciddiye alıyoruz. Putin de çok güçlü bir karşılık göreceğini biliyor." diye konuştu.

'ATEŞKES İÇİN BEKLENTİLER İÇİ AÇICI DEĞİL'

Lammy, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni bugün tanıyacağı yönündeki haberlere değinerek, "(Dışişleri Bakanıyken) Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduğumuzu söylemiştim. İki şartımız vardı. İsrail'in ateşkes şartlarına geri dönmemesi ve iki devletli çözüm sürecine uygun davranmaması halinde bunu yapacaktık. Temmuzdaki bu açıklamamızdan bu yana yaşanan Katar saldırısı nedeniyle ateşkes ihtimali suya düşmüş durumda. Açıkçası beklentiler de çok iç açıcı değil." şeklinde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki gasbedilen Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri kurduğunu hatırlatan Lammy, iki devletli çözüm vizyonunu hayatta tutabilmek için Filistin'i tanıma sözleri verildiğini ifade etti.

Lammy, iki devletli çözüm hedefinden uzaklaşıldığını ancak bunun bölgeye barış getirecek tek yol olduğunu belirtti. "Filistin Devleti'ni tanımak Filistin Devleti'ni bir günde kurmaz." diyen Lammy, bu kararın bir süreci destekleyecek şekilde alınacağını vurguladı.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ'NİN GÖREVDEN ALINMASI

Başbakan Yardımcısı Lammy, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a yakınlığı nedeniyle görevinden alınan İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'un atamasını yapmasıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Bugün elde olan bazı bilgilerin o dönemde bilinmediğini söyleyen Lammy, büyükelçi atama sürecinde yürütülen güvenlik soruşturmaları ve diğer incelemelerin ciddi şekilde yapıldığını anlattı.

Lammy, yeni Washington Büyükelçiliği için adının geçmesine değinerek, "Başbakan bana 3 tane görev verdi. Buna dördüncüyü eklemek kötü bir resim ortaya çıkarabilir. Çok harika diplomatlarımız var. Bunların arasında o göreve uygun isimler vardır." ifadelerini kullandı.