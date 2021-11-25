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Ä°ngiltere'ye gitmeye çalÄ±ÅŸan göçmen botu ManÅŸ Denizi'nde battÄ±, 27 kiÅŸi boÄŸuldu

#Ä°ngiltere#Göçmen#Fransa
Ä°ngiltereye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men botu ManÅŸ Denizinde battÄ±, 27 kiÅŸi boÄŸuldu

ManÅŸ Denizi'nden Ä°ngiltere'ye doÄŸru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nÄ±n Calais kenti yakÄ±nlarÄ±nda battÄ±. Olayda 27 kiÅŸi boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti. 2 kiÅŸi kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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GÃ¶Ã§men botunun batmasÄ± sonucu ilk olarak 31 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulsa da, FransÄ±z yetkililer toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± 27 olarak dÃ¼zeltti.

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼, olayÄ±n ManÅŸ Denizi'nde veri toplamaya baÅŸladÄ±klarÄ± 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana gerÃ§ekleÅŸen en Ã¶lÃ¼mlÃ¼ olay olduÄŸunu belirtti.

Fransa'nÄ±n kuzeyinde yayÄ±n yapan yerel haber sitesi La Voix Du Nord, gÃ¶Ã§men botuna bÃ¼yÃ¼k bir konteyner gemisinin Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve botun alabora olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, yaÅŸananlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ "dehÅŸete kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti ve Ä°ngiltere'nin insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Ã§etelerini durdurmak iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ise "Fransa, ManÅŸ'Ä±n mezarlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine izin vermeyecek" dedi. Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerald Darmanin, Ã¶lenler arasÄ±nda beÅŸ kadÄ±n ve iki Ã§ocuÄŸun da olduÄŸunu duyurdu.

Darmanin, BelÃ§ika sÄ±nÄ±rÄ±nda olayla ilgili olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen 4 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. FransÄ±z ve Ä°ngiliz yetkililer, ManÅŸ Denizi'nde havada ve denizde arama kurtarma operasyonunu birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

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Bir FransÄ±z sahil gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, bir balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n alarm Ã§almasÄ±yla harekete geÃ§ildiÄŸini aktardÄ±.

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Ä°ngiltereye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men botu ManÅŸ Denizinde battÄ±, 27 kiÅŸi boÄŸuldu

FRANSA'YA FAZLA YARDIM TAAHHÃœDÃœ

Boris Johnson, ManÅŸ Denizi'ndeki gÃ¶Ã§men akÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ±n "yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi ve Ä°ngiltere'nin Fransa'ya desteÄŸini artÄ±rmayÄ± teklif edeceÄŸini bildirdi.

Ä°ngiltere, Fransa'ya kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki polis devriyelerini, hava gÃ¶zetimini ve limanlardaki gÃ¼venlik altyapÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in 2021-22 dÃ¶neminde 62,7 milyon Euro vermeyi kabul etmiÅŸti.

GÃ¶Ã§ sorunuyla ilgili AvrupalÄ± bakanlarÄ± acil olarak toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±ran Macron, trajedi olarak nitelendirdiÄŸi olaydaki sorumlularÄ± bulup yargÄ±layacaklarÄ±na dair de sÃ¶z verdi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, 2021 baÅŸÄ±ndan beri Fransa'da bin 552 kaÃ§akÃ§Ä±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 44 ÅŸebekenin de daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Son haftalarda en az 10 kiÅŸinin daha sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

CALAIS LÄ°MANI'NDA PROTESTO

Calais LimanÄ±'nda olayÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bir grubun protesto gÃ¶sterisi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶Ã§menlerin haklarÄ±nÄ± korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan Ã¶rgÃ¼tlerin temsilcileri, ManÅŸ Denizi'ndeki durumu protesto eden sloganlar attÄ± ve hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anmak iÃ§in mumlar yaktÄ±.

Olay, Ä°ngiltere tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§men akÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸti. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 2021'de Ä°ngiltereye ulaÅŸan gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 2020'dekinin Ã¼Ã§ katÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Bu ay baÅŸÄ±nda sadece bir gÃ¼nde bin gÃ¶Ã§men Ä°ngiltere'ye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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