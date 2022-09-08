İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles oldu

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth İskoçya'daki yazlık ikametgah Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitirdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğü anda, tahtın yeni sahibi veliahtı Galler Prensi Charles oldu. Bunun için bir törene gerek yok. Ancak Charles’ın Kral tacını takabilmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekiyor.

CHARLES NASIL ANILACAK?

Prens Charles öncelikle hangi isimle anılmak istediğine karar verecek. Kral 3. Charles olarak mı anılacak yoksa bambaşka bir isim mi alacak bunu kendisi belirleyecek.

Örneğin, büyükbabası 6. George’un ismi Albert’ti ancak tahta ortanca isimlerinden biriyle geçti. Charles dört isminden herhangi birini seçebilir ki bunlar; Charles, Philip, Arthur, George. Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.

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Veliaht Prens haline gelecek olan William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak almıyor. Ancak yine babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını hemen alacak. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanını...

RESMİ TÖRENLER

İlk 24 saat içinde Charles kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek. Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor. Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunun altında kalması bekleniyor. 1952 yılındaki son konsey yaklaşık 200 kişi ile toplanmıştı.

Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor. Bu toplantıda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak. Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor. Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.

KRAL’IN İLK BEYANNAMESİ

Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor. İngiltere’de Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Ancak örneğin ABD'de Başkanlığın değişiminde olduğu gibi bir yemin töreni ile göreve başlamıyor. Bunun yerine yeni Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak. Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.

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TAÇ GİYME TÖRENİ

Sürecin sembolik olarak en önemli aşaması Charles’ın tacı giydiği tören olacak. Gerekli olan hazırlık nedeniyle bunun Charles’ın kral olarak ilan edilmesinin hemen sonrasında olması beklenmiyor. Kraliçe Elizabeth Şubat 1952’de tahta çıktı ama Haziran 1953’te taç giydi.

Son 900 yıldır taç giyme törenleri Westminster Kilisesi’nde yapılıyor. 1. William orada taç giyen ilk hükümdardı, Charles ise 40. olacak. Kraliyet düğünlerinin aksine taç giyme töreni bir devlet etkinliği ve bu nedenle de maliyeti hükümet tarafından karşılanıyor. Bu nedenle de davetli listesine de son noktada hükümeti onay veriyor.