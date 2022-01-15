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İngiltere’nin sınır yasa tasarısına BM'den eleştiri

#BM#İngiltere#Dünya
İngiltere’nin sınır yasa tasarısına BMden eleştiri

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada İngiltere’nin düzensiz göçmenlere düzenlemeler getiren yeni sınır yasa tasarısının, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri risklerini yükselttiğini belirtti.

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BM açıklamasında, İngiltere Vatandaşlık ve Sınır Yasa tasarısının ayrımcılık ve 'ciddi' insan hakları ihlalleri riskini artırdığı ve ülkenin bu tasarıyla uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

BM için çalışan 5 bağımsız insan hakları uzmanı dün yaptıkları basın açıklamasında, tasarı kabul edildiği takdirde; çocuklar da dahil olmak üzere insan ticareti mağduru kişilerin insan haklarının korunmasının ciddi şekilde baltalayacağı, tüm göçmenlerin ve sığınmacıların karşılaştığı sömürü risklerini arttıracağı ifade edildi.

VATANSIZLIK RİSKİ ARTIYOR

BM İnsan Ticareti Özel Raportörü Siobhán Mullally açıklamasında “Tasarı, Hükümet’in göçmen ve sığınmacı çocuklara koruma sağlama yükümlülüğünü kabul etmiyor ve uluslararası hukuku ihlal ederek Vatansızlık risklerini büyük ölçüde artırıyor” ifadelerini kullandı.

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SIĞINMACILAR CEZA ALABİLİR

BM uzmanları, sığınma talebinde bulunmak ve bundan yararlanmanın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak tasarının savunmasız insanları tehlikeli durumlara ittiğini belirtti. Uzmanlar, tasarı geçerse sığınmacı ve mültecilerin cezalandırılabileceğini ifade etti. BM uzmanlarının geçen Kasım ayında, İngiltere Hükümetine tasarıyla ilgili bir dizi endişeyi özetleyen bir mektup gönderdiğini vurguladı.

 

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#BM#İngiltere#Dünya

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