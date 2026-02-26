İngiltere'nin RTÜK'ü Ofcom, Netflix ve Amazon gibi dijital platformları denetleyip ceza kesecek

Haberin Devamı

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre yeni düzenlemeydeki, 2024 Medya Yasası çerçevesinde hayata geçirilecek kurallar, 500 binden fazla izleyiciye sahip her platformu kapsayacak.

GELENEKSEL MEDYA İLE AYNI YAYIN STANDARTLARI

Yeni düzenlemede belirli bir izleyici sayısının üzerinde kullanıcıya ulaşan dijital platformlar, televizyon kanallarının uymak zorunda olduğu yayın ilkelerine tabi olacak. Bu kapsamda içeriklerin 'zararlı, yanıltıcı veya kamuoyunu olumsuz etkileyebilecek' unsurlar içermemesi gerekiyor.

Özellikle haber içeriklerinde doğruluk ve tarafsızlık kriterleri öne çıkarken, çocukların ve hassas grupların korunmasına yönelik kurallar da genişletiliyor. Böylece dijital platformlar ile geleneksel yayıncılar arasındaki düzenleme farkının azaltılması hedefleniyor.

Yeni çerçeve sadece içerik güvenliğiyle sınırlı kalmayacak. Düzenleme, platformlara erişilebilirlik konusunda da sorumluluk yüklüyor. Altyazı, sesli betimleme ve işaret dili gibi uygulamaların belirli oranlarda sunulması zorunlu hale getiriliyor. Böylece işitme ve görme engelli kullanıcıların içeriklere daha rahat ulaşması amaçlanıyor. Buna göre içeriklerin en az %80'inin altyazılı, %10'unun sesli betimlemeli ve %5'inin işaret dili seçeneğine sahip olması gerekecek.

Dijital yayın platformlarının, geniş kitleler için birincil izleme alanı haline gelmesi nedeniyle, erişilebilirlik standartlarının televizyonla aynı düzeye çıkarılması planlanıyor.

Yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan İngiltere Medya Bakanı Ian Murray, ülkede izleyicilerin canlı televizyon yerine giderek daha fazla isteğe bağlı dijital platformları tercih ettiğine dikkat çekti. Murray, bu değişime herkesin uyum sağlaması gerektiğini belirterek, yayın platformlarında sunulan geniş içerik yelpazesinden herkesin eşit şekilde yararlanabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Murray, Ofcom denetiminde yeni bir erişilebilirlik kural setinin hayata geçirileceğini ifade etti. Düzenlemenin, görme ve işitme engellilere fayda sağlayacağını vurgulayan Bakan, bu sayede izleyicilerin film ve dizilere uzun vadede sorunsuz erişim sağlamasını amaçladıklarını vurguladı.

ŞİKAYET VE CEZA YETKİSİ ARTACAK

Düzenlemeyle birlikte izleyiciler, bu platformlardaki içerikler için doğrudan Ofcom'a şikayette bulunabilecek. Ofcom, kurallara uymayanlara soruşturma açabilecek ve ihlâl başına 250.000 sterline kadar para cezası veya şirketin İngiltere'deki gelirinin %5'ine kadar yaptırım uygulayabilecek.



Ofcom, Birleşik Krallık'ta televizyon, radyo ve telekomünikasyon gibi iletişim sektörlerini denetlemekle görevli resmi düzenleyici kurum. Radyo ve TV yayınları için içerik standartlarını belirler, tüketici şikayetlerini inceleyebilir ve ihlallerde yaptırım uygulayabilir.