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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:51 | Son Güncelleme:

İngiltere'nin koronavirüs tablosunda umutlandıran gelişme

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İngiltere'nin koronavirüs tablosunda umutlandıran gelişme
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İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 144 günün en düşük vaka sayısı görüldü.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 548 artarak 121 bin 305'e ulaştı.

Son 24 saatte 8 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Bu, 6 bin 968 vakanın saptandığı 2 Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 17 milyon 916 bin 181'e ulaştı, bunlardan 624 bin 788'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 16 bin 797 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 273'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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