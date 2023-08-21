×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'nin konuştuğu katil hemşireye verilen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Lucy Letby#İngiltere#Hemşire
İngilterenin konuştuğu katil hemşireye verilen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 16:45

İngiltere'nin günlerdir konuştuğu yeni doğan 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire Lucy Letby müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

İngiltere’nin Chester şehrinde 2015-2016 yılları arasında bir hastanenin yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürmekten ve 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan hemşire Lucy Letby’ın cezası bugün yapılan duruşmayla belli oldu.

Modern zamanların en fazla bebek öldüren seri katili Letby’a mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.

Duruşma sırasında konuşan Hakim Goss, Letby’nin eylemlerinin acımasızlığının ve planlanmasının korkunç olduğunu belirtirken, “Bebekleri beslemek ve onlara bakmakla ilgili olan insan içgüdülerine tamamen aykırı bir şekilde hareket ettiniz. Tüm vatandaşların sağlıkçılara duydukları güveni büyük ölçüde sarstınız” dedi. Letby’ye “Davranışlarınızda sadizme varan bir kötülük var” diyen Goss, “Bu duruşma sırasında yaptığınız yanlışın sorumluluğunu soğukkanlılıkla reddettiniz. Pişmanlığınız yok. Hafifletici sebep yok” ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Letby’nin yeni doğan bebeklere insülin enjekte ederek zehirlediği, bazı bebeklere ise hava ve süt enjekte ederek öldürmeye çalıştığı belirtilmişti.

Letby’nin öldürdüğü bebeklerden bazılarının ikiz olduğu ve ölen bebeklerden birinin 1 günlük olduğu aktarılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lucy Letby#İngiltere#Hemşire

BAKMADAN GEÇME!