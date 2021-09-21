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İngiltere'nin konuştuğu cinayette sır perdesi aralandı!

#İngiltere#Kadın Cinayeti#Dünya
İngilterenin konuştuğu cinayette sır perdesi aralandı

2019 yılında İsviçre'deki otel odasının banyosunda ölü bulunan 22 yaşındaki İngiliz kadının davasında yeni gelişmeler yaşandı. İngiliz basını savcılığın elde ettiği yeni kanıtları sayfalarına taşıdı ve katilin erkek arkadaş olduğunu yazdı.

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İngiltere'nin konuştuğu cinayetten kan donduran detaylar geldi.

2019 yılında otel odasında öldürülen 22 yaşındaki Anna Reed'in davası sürerken İngiliz basını talihsiz kadının erkek arkadaşı tarafından para için öldürüldüğünü yazdı.

Bir savcılık kaynağı The Times'a yaptığı açıklamada 'Maddi kazanç için öldürüldüğüne inanıyoruz' dedi.

Zira Reed'in ölümünden beş ay sonra, ona ait bir kredi kartı, otel asansörünün bir panelinde gizlenmiş olarak bulundu.

İngilterenin konuştuğu cinayette sır perdesi aralandı

İngiliz basınına konuşan savcılık kaynağı bu keşif ile ilgili 'Banka kartı çok dikkatli bir şekilde saklanmış ve daha sonra tahsil edileceği oldukça açık. Sanığın iddiası hiçbir zaman inandırıcı olmadı' ifadelerini kullandı.

Reed'in erkek arkadaşı daha önce savcılığa verdiği ifadede 22 yaşındaki kadının cinsel ilişki sırasında oynadıkları tehlikeli bir oyun nedenyile hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Daha önce Almanya'da bodyguard olarak açılan Marc Schatzle'nin yüklü miktarda borcu olduğu belirledi.

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İngilterenin konuştuğu cinayette sır perdesi aralandı


Reed'in cansız bedeni Nisan 2019'da İsviçre'nin Locarno kentindeki Hotel la Palma au Lac'taki otel odasının banyosunda bulunmuştu.

Otopsi, Bayan Reed'in boğularak öldüğü ve ayrıca küçük kesikler ve kırıklar yaşadığı sonucuna varmıştı.

Ayrıca o gece otelde kalan pek çok kişi odadan cam kırılma sesi duydukların yönünde ifade verdi. Dava ise hala sürüyor.

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#İngiltere#Kadın Cinayeti#Dünya