İngiltere'nin konuştuğu adam: Acil serviste 20 saat bekledi, Lösemi hastası olduğunu öğrendi!

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İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşayan 40 yaşındaki işçi Gareth Dixon, bir süredir mustarip olduğu yorgunluk, ağrı ve susuzluk gibi sıkıntılarının kötüleşmesi nedeni ile doktora görünmek istedi ancak doktorlardan bir türlü randevu alamadı.

Doktorlar ile sadece telefonda görüşebildiğini ve muayene için randevu alamadığını anlatan 2 çocuk babası adam göğsünde başlayan şiddetli ağrıdan sonra ailesinin de yönlendirmesi ile acil servise gitti.

ACİL SERVİSTE TAM 20 SAAT BEKLEDİ

Warrington Hastanesi'nin acil bölümünde tam 20 saat bekleyen adama tıpkı telefonda olduğu gibi bir doktordan randevu alması gerektiği söylendi. Ancak uzun ve çileli bekleyişin ardından pes etmek niyetinde olmayan adam kan testi yapılmadan hiç bir yere gitmeyeceğini belirterek ısrar etti.

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Gareth hastanede yaşadığı süreci "Bana temelde herhangi bir sorunum olmadığını söylediler. Ancak bu cevap için orada saatlerce beklememiştim. Kan testlerim yapılana kadar hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim." sözleri ile anlattı.



Gareth'ın ısrarı sonucu alınan kan sonuçları ertesi gün çıktı. Hastaneden arayan danışman adama 'lösemi' hastası olduğu haberini verdi. Talihsiz adam acil serviste geçirdiği uzun saatlerden sonra hastaneye kabul edildi ve 5 gün boyunca buradan çıkamadı.

Teşhisin ardından gördüğü tedavi sürecini anlatan adam, "Ailemdeki herkes gibi diyabetik olduğumu ya da prostat kanseri olduğumu düşünüyordum ama lösemi çıkması benim için büyük bir şoktu. Prostat kanserini yeterince erken yakalarsanız, tam olarak iyileşebilirsiniz, ancak lösemi çok daha zor" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİNE BAŞLAYACAK

Hastalığının ortaya çıkmasından birkaç gün sonra kemoterapiye başlayan Gareth, vücudundaki kanserli hücrelerin yok edilmesinden sonra kök hücre tedavisine başlayacak.



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Yoğun ve yorucu geçen tedavi nedeni ile işini bırakmak zorunda kalan adamın karısı Laura, kocasının teşhisini duyduğunda kalbinin kırıldığını belirterek, "'Öğrendiğimizde ağlamadan duramadım. Yürek parçalayıcıydı" dedi ve kocasının tedavi süresince işaretlemek için hazırladığı 'yapılacaklar listesi'ni anlattı.

Gareth'in ailesi şimdi lösemi hastası adamın, kuzey ışıklarını görmek, bir tekne gezisine çıkmak ve ABD'yi görmek gibi hayallerini geçekleştirmesi için yardım kampanyası başlattı.

LÖSEMİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür.

Uzmanlara göre tanı almadan önce tüm lösemi hastalarının yaşadığı en yaygın altı semptom şöyle;

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-Yorgunluk

-Nefes darlığı

-Yüksek ateş, gece terlemesi

-Boyun ve koltuk altı lenf bezlerinde şişlik

-Kemik ve eklem ağrısı

-Tekrarlayan enfeksiyonlar