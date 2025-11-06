İngiltere'nin KKTC hamlesi Rumları kızdırdı

Haberin Devamı

Yunanistan merkezli New Post gazetesi, İngiliz hükümetinin resmi vize işlemleri internet sitesinde yer alan ifadenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe yol açtığını duyurdu.

Birleşik Krallık’ın resmi web sitesinde, yolcuların ülkeye giriş için vize gereksinimlerini kontrol edebildiği sayfada “Kıbrıs" ifadesinin yanı sıra "Kıbrıs'ın kuzey kısmı” ifadesinin yer alması, hem GKRY'de hem de Yunan diplomatik çevrelerinde büyük tepki topladı.

İngiliz hükümetinin göçmenlik ve seyahat bilgilendirme platformunda, “Pasaportunuzda veya seyahat belgenizde belirtilen uyruğunuz nedir?” başlığı altında bir seçenek listesi bulunuyor.

New Post’un haberine göre, bu listede “Kıbrıs” seçeneğinin yanında ayrıca “Kıbrıs'ın kuzey kısmı” ifadesi ayrı bir milliyet olarak yer alıyor.

Bu durum, diplomatik kaynaklar tarafından “büyük bir dikkatsizlik” olarak nitelendirildi.

YUNAN VE GKRY MAKAMLARINDAN TEPKİ

Haberde, söz konusu ifadenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) açıkça tanıma anlamına gelmediği ancak terminoloji ve siyasi hassasiyet açısından ciddi bir sorun yarattığı vurgulandı.

New Post, bu kullanımın uluslararası alanda tanınan GKRY ile 1974’ten bu yana Türkiye’nin koruması altında bulunan adanın kuzey kısmını fiilen birbirinden ayırıyor gibi göründüğüne dikkat çekti.

Diplomatik kaynaklar, bu tür ifadelerin Birleşik Krallık gibi deneyimli bir diplomasi geleneğine sahip ülkenin resmî belgelerinde yer almasının “kabul edilemez bir hata” olduğunu öne sürdü.

New Post, İngiliz hükümetinin kullandığı bu ifadenin, adadaki statükoyu sorgular nitelikte olduğuna ve Yunanistan ile GKRY’nin diplomatik girişimlerde bulunabileceğine dikkat çekti.

LONDRA’DAN HENÜZ RESMÎ AÇIKLAMA YOK

Habere göre, İngiliz hükümeti tarafından konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan ve GKRY'den gelen diplomatik tepkiler üzerine ifadenin düzeltilmesi için çalışma başlattığı iddia ediliyor.