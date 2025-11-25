İngiltere'nin kalbinde yangın: 150 itfaiyeci müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:
İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Southall bölgesinde bir depoda yangın çıktı. Depodan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Yaklaşık 150 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Londra İtfaiye Teşkilatı yaptığı açıklamada, “Yapının dörtte üçü alevler içinde” ifadelerini kullandı.
Yetkililer ayrıca bölge halkına uyarıda bulunarak, “Camlarınızı ve kapılarınızı kapatın” çağrısında bulundu.