×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'nin kalbinde yangın: 150 itfaiyeci müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Londra#Yangın
İngilterenin kalbinde yangın: 150 itfaiyeci müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 17:53

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir depoda yangın çıktı. Yangına, 150 itfaiyecinin müdahale ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Southall bölgesinde bir depoda yangın çıktı. Depodan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Yaklaşık 150 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Londra İtfaiye Teşkilatı yaptığı açıklamada, “Yapının dörtte üçü alevler içinde” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca bölge halkına uyarıda bulunarak, “Camlarınızı ve kapılarınızı kapatın” çağrısında bulundu.

Gözden KaçmasınVenezuelada kırmızı alarm Savaş kapıya dayandı: B-52ler sınırdaVenezuela'da kırmızı alarm! Savaş kapıya dayandı: B-52'ler sınırdaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Londra#Yangın

BAKMADAN GEÇME!