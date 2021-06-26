İngiltere'nin kalbinde hortum paniği!

Yaz aylarını yaşamamıza rağmen ortaya çıkan yağış ve fırtınalar dünyanın dört bir yanında inanılmaz görüntülere sebep olmaya devam ediyor. Dün Çekya’nın Moravia bölgesinde etkili olan şiddetli kasırga, 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 150 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Benzer görüntüler İngiltere'de, üstelik başkent Londra'nın göbeğinde de yaşandı. Barking ve Dagenham mahallelerinde bir anda hava karardı, gökyüzü gri bulutlarla kaplandı ve fırtınayla birlikte ortaya çıkan hortum adeta her yeri yıkıp geçerek büyük maddi hasara neden oldu.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar ve videolar yaşanan şoku açıkça ortaya koyarken gökyüzünde ortaya çıkan hortum etraftakiler tarafından telefonlarla kayıt edildi. O anlar Twitter ve Instagram'da binlerce kez paylaşıldı.

Çökmüş bahçe duvarlarını, yollara saçılmış tuğlaları ve yollara savrulmuş ağaç dallarını gözler önüne seren görüntülerde bölgede pek çok noktada sel baskınlarının da meydana geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yollarda mahsur kalmış otomobillerin görüntüleri paylaşıldı.

Kâbus anları şans eseri kimse hayatını kaybetmeden atlatıldı.

Hulse Bulvarı bölgesindeki çatılarda, elektrikli ekipmanlarda ve araçlarda hasar olduğu aktarıldı. Polis, Cuma günü saat 19.20 civarında hortumdan etkilenen bölgeye çağırıldı. Tanıklar korkunç olayı 'kasırga' olarak nitelendirirken Barking ve Dagenham Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hava durumuyla ilgili bir olay ve bu sırada bir yıldırım düştü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Yıldırım çarpmasına ek olarak, bir kasırga olduğu bilgisi aldık ancak henüz bunu doğrulayamıyoruz. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok." denildi.

Hulse Bulvarı'nda çekilen görüntüler, şiddetli rüzgarların yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne sererken bölge sakinlerinin devrilen ağaçlar ve yıkılan duvarlar da dahil olmak üzere hasarı araştırdığı ve itfaiyecilerin de olay yerinde toplandığı görülüyor.

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