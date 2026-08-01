İngiltere’nin İran bağlantılı casusluk dosyası: Kritik üste ne oldu? Komşuları onu taksi şoförü olarak tanıyordu

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İngiltere ile Kıbrıs arasında yürütülen dikkat çekici bir casusluk soruşturması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. İngiliz ve Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtilen 45 yaşındaki Rashad Sultanov, İngiltere’nin stratejik öneme sahip RAF Akrotiri Hava Üssü’nde İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla İngiltere’ye iade edilmek istenirken, Kıbrıs’ta hakim karşısına çıktı.



İngiliz makamlarının ‘Ulusal Güvenlik Yasası’ kapsamında yürüttüğü ilk yurt dışı soruşturması olarak kayıtlara geçen davada, Sultanov hakkındaki suçlamaları reddederken, iade talebine de itiraz etti.



Peki Sultanov’a yöneltilen suçlamalar neler? İngiliz savcılığı neden bu davayı ulusal güvenlik açısından kritik görüyor? RAF Akrotiri Üssü neden bu kadar stratejik ve soruşturmada adı geçen kişinin geçmişiyle ilgili hangi ayrıntılar ortaya çıktı? İşte davaya ilişkin detaylar...



CASUSLUK İDDİALARI NELER?



Soruşturma dosyasına göre Sultanov, Haziran 2025’te Kıbrıs polisi tarafından RAF Akrotiri Üssü çevresinde yürütülen gözetleme faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Yerel basında yer alan iddialara göre şüpheli, yaklaşık üç ay boyunca üs çevresinde uzun odaklı profesyonel kameralar ve cep telefonları kullanarak savaş uçaklarının hareketlerini kaydetti. Ayrıca çok sayıda not tuttuğu ve askerî faaliyetleri sistematik biçimde kayıt altına aldığı öne sürüldü. İngiliz soruşturma makamları ise bu bilgilerin daha sonra İran bağlantılı kişilere gönderildiğini iddia ediyor.



Fotoğraflar: AP

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Telegraph’ta yer alan haberde İngiliz polisinin iddiasına göre Sultanov’un doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı kişiler adına hareket ettiği değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında uluslararası yakalama kararı bulunduğu belirtilen Azerbaycan-İran çifte vatandaşı Elsad Elsin Hajiyev ’in, Sultanov’un yöneticisi olduğu öne sürülüyor. İngiliz savcılar, Sultanov’un elde ettiği görüntü ve bilgileri Hajiyev’e gönderdiğini iddia ediyor. Ancak bu iddialar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş değil.

PEKİ, RAF AKROTIRI NEDEN STRATEJİK ÖNEME SAHİP?



Soruşturmanın merkezinde yer alan RAF Akrotiri Üssü ise İngiltere’nin ülke sınırları dışındaki en büyük askerî üslerinden biri olarak kabul ediliyor. Üste Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının yanı sıra keşif, nakliye ve havada yakıt ikmal uçakları konuşlandırılıyor. Son yıllarda üs, İsrail’e yönelik askerî destek faaliyetleri ile Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik operasyonlarda önemli bir merkez olarak kullanıldı. Bu nedenle İngiliz güvenlik makamları, üs çevresindeki gözetleme faaliyetlerini ulusal güvenlik açısından kritik bir tehdit olarak değerlendiriyor.





🚨EXC: A British taxi driver suspected of spying for Iran on an RAF base has appeared in court in Cyprus.



I’ve been in Limassol where Rashad Sultanov, 44, from Islington, is fighting his extradition to the UK.



https://t.co/lb71Wq7GB3 — Daisy Graham-Brown (@d_grahambrown) July 31, 2026

İNGİLTERE’NİN İLK YURT DIŞI ULUSAL GÜVENLİK YASASI SORUŞTURMASI



İNGİLTERE’YE İADE EDİLMEK İSTENİYOR



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Dava, İngiltere açısından hukuki bakımdan da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.İngiliz makamları, Sultanov’un İngiltere’de yargılanabilmesi amacıyla Kıbrıs’tan iadesini talep ederken, süreç Limassol Bölge Mahkemesi’nde başladı.Geçtiğimiz perşembe günü görülen ilk duruşmada Sultanov’un mahkemeye siyah renkli, Filistin temalı bir tişörtle katılması dikkat çekti. Tişörtün ön kısmında tarihi Filistin haritasının beyaz silueti bulunurken, arka bölümünde ise 2018 Gazze sınır protestolarında tekerlekli sandalyede bulunan Filistinli bir göstericinin sapan kullandığı dünyaca bilinen fotoğraf yer aldı.Mahkeme boyunca yalnızca Azerbaycan Türkçesi konuşan Sultanov’un, mahkeme tarafından görevlendirilen tercüman aracılığıyla ifade verdiği ve duruşma sırasında yaşanan hukuki süreci anlamakta zorlandığını birkaç kez dile getirdiği aktarıldı.Yine aynı haberde İngiliz Kraliyet Savcılığı’nın (CPS), Sultanov’un Kıbrıs’tan İngiltere’ye teslim edilmesini istediği öğrenildi. İngiliz makamlarının hedefi, Sultanov’un Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’ne nakledilmesi ve burada Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki suçlamalar nedeniyle yargılanması.Şu anda Lefkoşa Merkez Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sultanov’un avukatı Efstathios Efstathiou ise iade sürecine itiraz ediyor. Savunma makamı, müvekkiline İngiltere tarafından finanse edilen bir avukat atanmadığı sürece yargılamanın devam edemeyeceğini savundu. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı gelecek haftaya erteledi. Hakim ayrıca İngiliz makamlarına, bir sonraki duruşmaya kadar Sultanov için İngiltere’de bir avukat görevlendirilmesini sağlama talimatı verdi.

SAVCILIK HANGİ SUÇLAMALARI YÖNELTİYOR?



İngiliz Kraliyet Savcılığı, Sultanov hakkında Ulusal Güvenlik Yasası’nın yabancı bir istihbarat servisine yardım etmek ve yasaklanmış askerî bölgelerde casusluk amacıyla gözetleme yapmak suçlarını düzenleyen 3. ve 4. maddeleri kapsamında işlem başlattı.



Soruşturmayı yürüten Londra Terörle Mücadele Polis Birimi Başkanı Komutan Helen Flanagan, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu soruşturma, İngiliz askerî üslerinin düşman devlet faaliyetleri tarafından hedef alındığı iddia edildiğinde Ulusal Güvenlik Yasası’nın yurt dışında da uygulanabileceğini gösteriyor. İngiliz ve Kıbrıs kolluk kuvvetleri arasında yoğun bir iş birliği yürütülüyor. İade süreci boyunca Kraliyet Savcılığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kıbrıs makamlarıyla koordinasyonumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Rashad Sultanov, hakkında yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, iade sürecine ilişkin yargılamanın önümüzdeki hafta devam etmesi bekleniyor. İngiltere’nin iade talebine ilişkin nihai karar ise mahkemenin ilerleyen duruşmalarında verilecek.



DAHA ÖNCE KAMUOYUNDA BİLİNMEYEN FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI

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Yine Telegraph gazetesi, Sultanov’un daha önce kamuoyunda bilinmeyen fotoğraflarını yayımladı. Gazetenin haberine göre Sultanov, Leicester kentinde faaliyet gösteren Azerbaycan Türklerine yönelik bir sanat sergisi ile sosyal etkinlikte görüntülendi.Fotoğrafların soruşturma başlamadan önce çekildiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Sultanov, uzun yıllar Leicester’da taksi şoförü olarak çalıştı. Daha sonra eşiyle birlikte Londra’nın kuzeyindeki Islington bölgesine taşındı. Yakın çevresi, İngiltere’de oldukça mütevazı bir yaşam sürdüğünü ifade etti.Arkadaşlarından biri, Sultanov’un Londra’da yeniden taksi şoförlüğü yapabilmek için gerekli sürücü lisansını almaya çalıştığını söyledi. Şirket kayıtlarına göre Sultanov, 2018 yılında Leicester merkezli Yasamal Ltd. isimli bir şirket kurdu. Şirketin faaliyet alanı nar suyu ithalatı olarak kayıtlara geçti.İngiliz şirket kayıtlarında Sultanov’un şirket müdürü olarak göründüğü belirtilirken, mali tablolar şirketin ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını ortaya koydu. İncelenen mali kayıtlara göre şirketin 40 bin sterlinden fazla borcu bulunduğu, net varlıklarının ise yaklaşık 1500 sterlin seviyesinde olduğu kaydedildi.Gazetecilerin ulaştığı Sultanov’un arkadaşları ise casusluk iddiaları karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Yakın çevresinden bir kişi, Sultanov’un zaman zaman Filistin meselesi ve İsrail-Filistin çatışması hakkında görüşlerini dile getirdiğini ancak İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Eski tanıdıkları da benzer şekilde Sultanov’un böyle bir ilişkisinden haberdar olmadıklarını belirtti.The Telegraph’ın “Taxi driver fighting extradition over spying at Cyprus RAF base” başlıklı haberinden faydalanılmıştır.