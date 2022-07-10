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İngiltere’nin ilk Hint kökenli başbakanı olabilir

#İngiltere#Boris Johnson#Rishi Sunak
İngiltere’nin ilk Hint kökenli başbakanı olabilir

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından, eski maliye bakanı Rishi Sunak partinin yeni lideri ve başbakan olmak için adaylığını açıkladı. Sunak, şu ana kadar adaylığını açıklayan en yüksek profilli isim oldu.

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Sosyal medyadan yayınladığı video ile adaylığını duyuran Sunak, “COVID kâbusuyla karşı karşıya olunduğu zor zamanlarda hükümetin en zorlu departmanını yönettiğini” söyledi. Sunak’ın Başbakan Johnson’ı koltuğunu bırakmaya zorlayan “istifa salgınını” başlatan isimler arasında olması, bunu “sırf kendi adaylığı için yaptı” eleştirilerine neden oldu.

PARTİSİ GÖÇMEN KARŞITI

Adaylık videosunda Sunak, 1960’larda Doğu Afrika’dan İngiltere’ye göç eden ailesinin hikâyesini anlattı, “Ailem bana kendilerinin sadece hayal edebilecekleri fırsatlar sundu” dedi. Göç yanlısı mesajlar veren Sunak’ın, Johnson döneminde göçmen karşıtı politikalar izleyen Muhafazakâr Parti’nin mensubu olması onu sıradışı bir aday kılıyor. Eğer seçilirse, İngiltere’nin ilk Hint kökenli başbakanı olacak. Milletvekilleri iki aday üzerinde uzlaştıktan sonra yeni başbakan, yaklaşık 100 bin Muhafazakâr Parti üyesinin katılacağı bir seçimle belirlenecek.

 

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#İngiltere#Boris Johnson#Rishi Sunak

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