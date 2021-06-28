İngiltere’nin hassas belgeleri otobüs durağında bulundu

Karadeniz’de geçen çarşamba Rus jetinin uyarı ateşi açtığı İngiliz HMS Defender destroyerine ait gizli bilgilerin de bulunduğu 50 sayfalık doküman, geçen hafta salı sabahı İngiltere’nin Kent şehrindeki bir otobüs durağının hemen arkasında bir vatandaş tarafından ‘yağmurdan ıslanmış şekilde’ bulundu. Vatandaşın belgeleri BBC’ye ulaştırmasının ardından İngiltere Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı.



KIRIM’DAKİ OLAY

Belgelerden birinde HMS Defender savaş gemisinin Rusya’nın ilhak ettiği Kırım açıklarından geçmesi halinde Moskova’nın olası tepkisine dair değerlendirmeler de yer almış. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre dokümanda HMS Defender savaş gemisi hakkında bilgiler de bulunuyor. Bu belgede, geminin Kırım açıklarında Ukrayna karasularından geçmesine Rusya’nın vereceği olası tepkilere karşın İngiliz Savunma Bakanlığı’nın üst düzey isimlerinin üç senaryoyu değerlendirdiği görülüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın öngördüğü ve “Op Ditroite” adı verilen bu operasyonda Moskova’nın agresif tavır takınma ihtimaline karşı HMS Defender’ın söz konusu bölgeden ‘silahları kapalı ve helikopteri hangarda’ geçişi planlanmış. Savunma Bakanlığı sözcüsü de bir çalışanın hassas savunma belgelerinin kaybolduğunu raporladığını bildirdi.



AFGANİSTAN ANALİZLERİ

Belgelerden birinde, İngiltere’nin NATO’nun çekilmesi sonrasında Afganistan’daki askeri varlığını sürdürmesi ihtimalinden bahsedilmiş. BBC’ye göre “gizli” ibareli olan ve “Sadece İngilizler görebilir” denilen bu belgede, İngiliz ordusunun Afganistan’daki varlığını sürdürmesine dair ‘son derece hassas’ tavsiyeler yer alıyor.

ABD’nin belirli alanlarda İngiltere’den talep ettiği yardım değerlendiriliyor. Çekilmeden sonra İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan’da kalıp kalmayacağı sorusu da ele alınmış. Belgede, “Afganistan’ın şimdiden daha tehlikeli hale geldiği” saptamasına yer verilmiş. BBC, askeri personeli tehlikeye atmamak adına bu belgenin ayrıntılarını yayımlamadığını belirtti.

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