İngiltere'nin günlerdir aradığı terör zanlısı eski asker yakalandı

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Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Halife'nin yerel saatle 11.00 civarında başkentin batısındaki Chiswick bölgesinde yakalandığı duyuruldu.

Polis yetkililerinin bir önceki açıklamasında, Halife'nin gece bölgede görüldüğüne dair teyitli bilgi aldıkları belirtilmişti.

Görgü tanıkları, Cuma gecesi boyunca polis helikopterleriyle bölgede arama yapıldığını söyledi.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, Halife'nin firarının anlık bir fırsatçılık değil "önceden iyice planlanmış" ve "çok kaygı verici" bir gelişme olduğunu söyledi.

ALARMA GEÇİLDİ

Kendisini, cezaevine tedarik sağlayan bir kamyonun altına bağlayarak kaçan 21 yaşındaki Halife'yi bulmak için ülkenin havaalanları ve deniz limanları alarma geçirildi.

Polis önceki gece boyunca helikopterleri de devreye sokarak cezaevinin 8 kilometre yakınındaki çok geniş bir yeşil alan olan Richmond Parkı'nda arama yaptı. Ama bu aramanın belli bir istihbarata dayanmadığı belirtiliyor.

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Güvenlik uzmanları ve emekli polisler, Halife'nin yıllarca askeri eğitim görmüş olmasına dikkat çekmişti.

2019'da İngiliz ordusuna katılan Halife, Ocak ayında "terör eylemi hazırlığı" ve "İran için bilgi topladığı" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Temmuz ayındaki duruşmasında tüm suçlamaları reddetmişti.

Hükümetin, Halife'nin neden çok daha yüksek güvenlikli A kategorisindeki bir cezaevi yerine Wandsworth'e gönderildiği konusundaki raporunun hafta sonunda hazır olması bekleniyor.

MUHALEFET AÇIKLAMA İSTİYOR

Muhalefet ise ülkedeki cezaevlerindeki kapasite üzeri kalabalıklık ve personel yetersizliği konusunda hükümetten açıklama istiyor.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, Londra halkına aramalara destek olma ve bilgileri varsa paylaşma çağrısı yapmıştı.

Mark Rowley, Halife'nin cezaevi hücresinde bazı defterler bulunduğu duyumunu doğrulamadı.

Rowley, Halife'nin kendisini kamyonun altına gizlemekte kullandığı bağların ne tür bir malzemeden yapıldığı konusunda da yorum yapmaktan kaçındı.

Londra Emniyet Müdürü çok iyi planlanmış olduğu anlaşılan kaçışın, "içeriden" destek alınarak gerçekleştirilmiş olması ihtimalini de araştırdıklarını söyledi.

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"Bu bir soru işareti. Cezaevi içinden biri ona yardım etti mi? Diğer tutuklular ya da gardianlardan yardım aldı mı? Dışarıdan birilerinin desteği var mı? Ya da hepsini kendi kendine mi başardı?" diye sordu.

Halife'nin kaçışıyla birlikte sınır kapılarında da kontroller başlatılmıştı.