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İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı 'vücut geliştirme'

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#İngiltere#Nazi#Hitler
İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı vücut geliştirme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 17:56

İngiltere'de, vucüt geliştirme grubu olduğunu öne süren spor kulübü, genç erkekleri hedef alan paylaşımlar yaptı. Uzmanlar, kulübün gerçek niyetlerini gizleyerek milis kuvvetleri oluşturmaya çalıştığını belirtti. Kulübün Telegram'daki paylaşımları arasında, Hitler'in doğum gününü kutladıklarını gösteren fotoğraflar yer aldı.

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İngiltere'de faaliyet gösteren spor kulübü Active Club, hareketli müzikler eşliğinde vücut geliştirme egzersizleri yapan üyelerinin videosunu yayınlayarak yeni üyeler kazanma girişiminde bulundu.

Üyelerine, uyuşturucudan uzak durma, cinsel suçlardan hüküm giymemiş olma ve kulüp adına suç işlememe kurallarını koyan kulübün, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler sempatizanı ve gizli bir biçimde aşırı sağ ordusu kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı vücut geliştirme

Daily Mail’de yer alan habere göre uzmanlar, ağırlık kaldırma ve vücut geliştirme antrenmanı yoluyla genç erkekleri kendilerine dahil etmeye çalışan kulübün, gerçek niyetlerini gizleyerek milis kuvvetler oluşturmaya çalıştığını söyledi.

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Çevrimiçi mesajlaşma platformu Telegram’da duyurular yayınlayan kulüp, erkeklerin zinde olması ve yoldaşlık vurgusu yaparak “savaşçı kültürünü” canlandırmak için barışçıl ve yasal bir oluşum olduklarını iddia etti.

HİTLER'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ancak kulübün Telegram’daki paylaşımlarında, üyelerin Hitler’in doğum gününü gamalı haçla süslenmiş pasta keserek kutladıkları ve giydikleri tişörtlerde Nazi Almanyası subaylarının “SS” sembolünün yer aldığı görüldü.

İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı vücut geliştirme

İngiltere’de yaşanan bıçaklı saldırıların ardından insanlara “Boş boş oturmamaları" çağrısı yapan kulüp, üyelerine polis tarafından tespit edilmemeleri için maske takmalarını ve dövmelerini kapatmalarını tembihledi.

Telegramda, “Irkımızın gücünü pekiştirme ve kültürümüzün yenilenmesini sağlama” mesajları yayınlayan kulüp, üyeleri ile birlikte şelalerde yüzme, dağ yürüyüşü gibi etkinliklerini de paylaştı.

İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı vücut geliştirme

Kulübün diğer mesajları arasında, “Bir varoluş savaşındayız. Onlardan nefret etmekte sorun yok. Spor salonuna gidin!” ifadeleri yer aldı.

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DİKKATLİ PAYLAŞIMLAR

Aşırılık yanlısı gruplar ile mücadele uzmanı Alexander Ritzmann, kulübün polis tarafından hedef alınmamak için spor etkinliği kisvesine büründüğünü ancak ABD’deki örneklerine bakılınca “milis” olarak eğitildiklerinin altını çizdi.

İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı vücut geliştirme

Kulübü “Şu ana kadar gördüğümüz en hızlı büyüyen şiddet yanlısı aşırılık yanlısı oluşum” olarak nitelendiren Ritzman, kulübün paylaşımlarının sadece “propaganda” amaçlı olduğu için dikkatli yorumlanması gerektiği konusunda ısrar etti.

Mail Online’a konuşan Ritzman, “Görmemizi istediklerini seçme konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Fotoğraflarda sadece vücutları yapılı çekici erkekleri gösteriyorlar ve silah paylaşımlarından uzak duruyor.” dedi.

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Kulübün İngiltere’deki Telegram hesabında, 6 binden fazla abonesinin bulunduğu belirtildi.

Kulüp ilk olarak, 2020 yılında ABD’de kuruldu. Kulübün benzeri oluşumların, ABD’de ve Avrupa’da 100’den fazla olduğunun düşünüldüğü bildirildi.

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#İngiltere#Nazi#Hitler

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