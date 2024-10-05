İngiltere’de gizli ordu: Nazi sempatizanı milisler… Paravanın adı 'vücut geliştirme'

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İngiltere'de faaliyet gösteren spor kulübü Active Club, hareketli müzikler eşliğinde vücut geliştirme egzersizleri yapan üyelerinin videosunu yayınlayarak yeni üyeler kazanma girişiminde bulundu.

Üyelerine, uyuşturucudan uzak durma, cinsel suçlardan hüküm giymemiş olma ve kulüp adına suç işlememe kurallarını koyan kulübün, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler sempatizanı ve gizli bir biçimde aşırı sağ ordusu kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre uzmanlar, ağırlık kaldırma ve vücut geliştirme antrenmanı yoluyla genç erkekleri kendilerine dahil etmeye çalışan kulübün, gerçek niyetlerini gizleyerek milis kuvvetler oluşturmaya çalıştığını söyledi.

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Çevrimiçi mesajlaşma platformu Telegram’da duyurular yayınlayan kulüp, erkeklerin zinde olması ve yoldaşlık vurgusu yaparak “savaşçı kültürünü” canlandırmak için barışçıl ve yasal bir oluşum olduklarını iddia etti.

HİTLER'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ancak kulübün Telegram’daki paylaşımlarında, üyelerin Hitler’in doğum gününü gamalı haçla süslenmiş pasta keserek kutladıkları ve giydikleri tişörtlerde Nazi Almanyası subaylarının “SS” sembolünün yer aldığı görüldü.

İngiltere’de yaşanan bıçaklı saldırıların ardından insanlara “Boş boş oturmamaları" çağrısı yapan kulüp, üyelerine polis tarafından tespit edilmemeleri için maske takmalarını ve dövmelerini kapatmalarını tembihledi.

Telegramda, “Irkımızın gücünü pekiştirme ve kültürümüzün yenilenmesini sağlama” mesajları yayınlayan kulüp, üyeleri ile birlikte şelalerde yüzme, dağ yürüyüşü gibi etkinliklerini de paylaştı.

Kulübün diğer mesajları arasında, “Bir varoluş savaşındayız. Onlardan nefret etmekte sorun yok. Spor salonuna gidin!” ifadeleri yer aldı.

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DİKKATLİ PAYLAŞIMLAR

Aşırılık yanlısı gruplar ile mücadele uzmanı Alexander Ritzmann, kulübün polis tarafından hedef alınmamak için spor etkinliği kisvesine büründüğünü ancak ABD’deki örneklerine bakılınca “milis” olarak eğitildiklerinin altını çizdi.

Kulübü “Şu ana kadar gördüğümüz en hızlı büyüyen şiddet yanlısı aşırılık yanlısı oluşum” olarak nitelendiren Ritzman, kulübün paylaşımlarının sadece “propaganda” amaçlı olduğu için dikkatli yorumlanması gerektiği konusunda ısrar etti.

Mail Online’a konuşan Ritzman, “Görmemizi istediklerini seçme konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Fotoğraflarda sadece vücutları yapılı çekici erkekleri gösteriyorlar ve silah paylaşımlarından uzak duruyor.” dedi.

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Kulübün İngiltere’deki Telegram hesabında, 6 binden fazla abonesinin bulunduğu belirtildi.

Kulüp ilk olarak, 2020 yılında ABD’de kuruldu. Kulübün benzeri oluşumların, ABD’de ve Avrupa’da 100’den fazla olduğunun düşünüldüğü bildirildi.