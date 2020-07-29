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HaberlerDünya Haberleriİngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisi başkanlığına getirildi
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AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 19:34,Son Güncelleme:

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisi başkanlığına getirildi

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İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisi başkanlığına getirildi
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İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak atandığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi.

Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.

Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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