İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly'den dikkat çeken açıklamalar

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Türkiye’yi resmi olarak ilk ziyaretini gerçekleştiren İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'un sorularını cevaplandırdı.



James Cleverly'nin CNN Türk'e özel açıklamaları şöyle;

Türkiye İngiltere ile NATO'da çok güçlü ve uzun dönemli bir güvenlik ortağı. Ziyaretimde Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri de ele alma fırsatı bulduk. Ticaret ilişkilerini konuştuk. İngiltere ve Türkiye'nin karşılıklı yatırımları ile ilgili başlıkları ele aldık.



Biz AB'den ayrıldığımızda Türkiye ile bir ticaret anlaşması imzaladık. Pandemi sonrası döneneme de bakıyoruz. Yeniden ticari ilişkileri geliştirmek için hizmet ticareti gibi başlıkların üzerinde duruyoruz. Enerji de çeşitlilik gibi başlıkları da konuştuk, ticaretin geleceği konusunda çok güzel başlıklar var.

TAHIL KRİZİ

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Türk hükümeti boğazlardaki hükümlülükleri sürdürme, Montrö sözleşmesi, Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişinin düzenlenmesi konusunda çok güçlü. Biz bu katkıya çok değer veriyoruz. Türkiye'ye pozisyonundan dolayı teşekkür ediyoruz.



Ukrayna tarafında bekletilen tonlarca tahıldan bahsediyoruz. Bu dünyanın ihtiyaç duyduğu bir gıda. Bu noktada Rusya'nın işgali tahılda büyük bir krize neden oldu. Türkiye ile bu süreci ve tahılın ihracatını kolaylaştırmak için çalışmak istiyoruz.

Şu an için elimizde tüm detaylar yok, üstesinden gelmeye çalıştığımız zorluklar var. Türkiye diyaloğu artırmak için çalışıyor. Rusya ve Ukrayna arasında bu görüşmeler istenen şekilde verimli olmadı. Tahılların ihraç edileceğini garanti edeceğimiz bir yol bulmalıyız. Türkiye'nin buradaki rolü büyük olacak. Özellikle BM'nin planına destek vererek tahılların ihracatına destekte bulunmak istiyoruz

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya ordusu çok yetenekli bu konuda Türkiye'nin güvenliği de dahil NATO'ya önemli katkıları olabilir. Ancak tüm NATO ülkelerinin diğer müttefik üyelerin güvenlik endişelerini anlaması da önemlidir. NATO'ya katılmak isteyen ülkeler Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele almalılar. Biz üyelik başvurusunu destekliyoruz ama diğer yandan Türkiye'nin de güvende hissetmesini istiyoruz. 3 ülkede bizim dostumuz. Bunun davam etmesini istiyoruz.



RUANDA'YA GÖNDERİLEN SIĞINMACILAR

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Birleşik krallık sığınmacılara karşı her zaman cömert bir ev sahibi oldu. Ama bunu suiistimal eden insan kaçakçıları var. Dünyanın en zor durumdaki ve özgürlük elde etmeye çalışan insanlarını kullanan insan kaçakçılarını desteklemek istemiyoruz. Biz sığınmacıların güvende olmasını istiyoruz. Ruanda da güvenli bir ülke. Ekonomik olarak de gelişiyor.



Birlleşik Krallık'a gelmek için yasal yollar kullanılmalı. Sığınmacılar için tehlikeli olan Ruanda değil insan kaçakçıları.

Ruanda'ya gönderileceklerin sayısı konusunda net bir rakam yok, bu yeni bir dönem. Biz bu insanların güvende olduğundan emin olmak istiyoruz, insan kaçakçılarını desteklemek istemiyoruz