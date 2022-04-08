İngiltere'den Ukrayna'ya ek askeri teçhizat!

Haberin Devamı

Buça'da yaşanan sivil katliama tepki gösteren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.



100 MİLYON DEĞERİNDE EK ASKERİ TEÇHİZAT



Johnson, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" diyerek İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat göndereceğini söyledi.



BİR TEPKİ DE AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI LEYEN'DEN



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna’nın Bucha kentini ziyaret etti. Von Der Leyen ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Burada akla hayale gelmeyen şeyler oldu. Putin'in ordusunun zalim yüzünü, bu şehri işgal ederken ki pervasızlığını ve soğukkanlılığını gördük. Bucha'da insanlığımızın parçalandığını gördük" ifadelerini kullandı.



Ukraynalıların insanlığı savunduğunu belirten Von Der Leyen, "Avrupa'nın sınırlarını, demokrasiyi ve insanlığı savunuyorlar. Bu nedenle biz Ukraynalıların yanındayız" şeklinde konuştu.