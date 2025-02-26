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İngiltere’den Ukrayna zirvesi

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#İngiltere#Keir Starmer#Ukrayna
İngiltere’den Ukrayna zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Şubat’ta ABD’ye yapacağı resmi ziyaretin ardından müttefiklerle Ukrayna konusunu görüşmek üzere bu hafta sonu bir zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Starmer, ABD’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, “Bu öğleden sonra (ABD’den) Fransa’ya dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştum ve karşı karşıya olduğumuz durum ışığında, müttefikler olarak birlikte nasıl ilerleyeceğimizi tartışmaya devam etmemiz için hafta sonu bir dizi ülkeye ev sahipliği yapacağım” dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, “Ukrayna (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’den gerektiği gibi korunmadığı sürece Avrupa daha istikrarsız hale gelecek ve bu da bize daha fazla zarar verecektir. Ayrıca, tarihimizdeki en büyük ders, Putin gibi tiranların yalnızca güce karşılık verdiğidir” ifadelerini kullandı.

 

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#İngiltere#Keir Starmer#Ukrayna

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