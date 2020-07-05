İngiltere'den Tom Cruise’a ‘Görevimiz Tehlike 7’ müjdesi

Bakan Dowden, Tom Cruise ve film yapımcılarıyla yaptığı görüntülü toplantıda İngiltere’de çekimlerine ara verilen 'Görevimiz Tehlike 7' filmine devam edebileceklerini söyledi. Bakan Dowden yaptığı yazılı açıklamada, “Film yapımcıları için karantina kurallarından muafiyet, gişe rekorları kıran en iyi filmleri tekrar yapmaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Tom Cruise, koronavirüs salgını öncesi İngiltere’nin Hertfordshire kentindeki film stüdyolarında ünlü seri filmi Görevimiz Tehlike'nin 7’inci ve 8’inci filmlerini çekiyordu.