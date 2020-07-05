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DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

İngiltere'den Tom Cruise’a ‘Görevimiz Tehlike 7’ müjdesi

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İngiltere'den Tom Cruise’a ‘Görevimiz Tehlike 7’ müjdesi
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İngiltere Kültür Bakanlığı, ülkede yapılacak büyük spor etkinlikleri dahil televizyon ve film prodüksiyonları için 14 günlük seyahat karantinası uygulamasını kaldırdı. İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Tom Cruise'un ‘Görevimiz Tehlike 7’ filminin çekimlerine devam edeceğini açıkladı.

Bakan Dowden, Tom Cruise ve film yapımcılarıyla yaptığı görüntülü toplantıda İngiltere’de çekimlerine ara verilen 'Görevimiz Tehlike 7' filmine devam edebileceklerini söyledi. Bakan Dowden yaptığı yazılı açıklamada, “Film yapımcıları için karantina kurallarından muafiyet, gişe rekorları kıran en iyi filmleri tekrar yapmaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Tom Cruise, koronavirüs salgını öncesi İngiltere’nin Hertfordshire kentindeki film stüdyolarında ünlü seri filmi Görevimiz Tehlike'nin 7’inci ve 8’inci filmlerini çekiyordu.

İngiltereden Tom Cruise’a ‘Görevimiz Tehlike 7’ müjdesi

 

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