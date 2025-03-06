İngiltere'den Suriye kararı: Bazı yaptırımlar kaldırıldı

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İngiltere, Suriye'nin eski lideri Beşar Esad döneminde aralarında Suriye Merkez Bankası'nın da bulunduğu 24 kuruluşa uygulanan yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

Yaptırım listesinin güncellendiği bildirilen açıklamada “24 kuruluş konsolide listeden çıkarıldı. Artık varlık dondurmaya tabi değiller” denildi.

Açıklamada, yaptırımların kaldırılması enerji, ulaştırma ve finans sektörlerindeki firmalar için de geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, ancak kişi ve kuruluşlara yönelik yüzlerce yaptırımın halen yürürlükte olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Stephen Doughty, geçen ay yaptığı açıklamada yaptırımlarda yapılacak herhangi bir değişikliğin “Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek olmak ve güvenlik ile istikrarı teşvik etmek” amacıyla olacağını söylemişti.

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Doughty, İngiltere'nin “Beşar Esad ve ortaklarından Suriye halkına karşı eylemlerinden dolayı hesap sormaya kararlı” olduğunu vurgulamıştı.

Doughty ayrıca, Esad Rejimi üyelerine uygulanan malvarlığı dondurma ve seyahat yasaklarının yürürlükte kalmaya devam edeceğini ifade etmişti.