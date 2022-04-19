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İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak adım... Ukrayna'ya yeni silah!

#Rusya#İngiltere#Ukrayna
İngiltereden Rusyayı kızdıracak adım... Ukraynaya yeni silah

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta beklenen oldu. Donbass savaşı dün gece itibari ile başlarken İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. Londra, Ukrayna'ya savaşta kilit öneme sahip olacak bir silah gönderme kararı aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş 55'inci gününde.

Dün gece itibari ile Donbass savaşı başlarken savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna bölgedeki kentlerini savunmak için mücadele ederken dünyadan destek istemeye de devam ediyor.

Zelenski'nin her fırsatta dile getirdiği çağrıya İngiltere'den yanıt geldi. İngiltere Rusya ile mücadele kapsamında hayati öneme sahip Stormer füze sistemlerini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

İngiliz basını söz konusu füzelerin alçaktan uçuş yapan hava araçlarına karşı tasarlandığını belirterek bu adım ile Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı elinin bir hayli güçleneceğini yazdı.

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'PUTİN'İN ORDUSUNA CEHENNEMİ YAŞATACAK'

The Sun gazetesi bu gelişmeyi 'Putin ordusuna cehennemi yaşatacak' şeklinde duyururken haberde füzenin teknik özelliklerine de yer verildi.

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Stormer füze sistemlerinin özellikleri şöyle...

  • Gerekli personel sayısı: 3
  • Ağırlık: 13.5 ton
  • Uzunluk. 5.6 metre
  • Genişlik: 2.8 metre
  • Yükseklik: 3.4 metre

SESTEN 3 KAT HIZLI

Sesten üç kat daha hızlı gidebilen füze omuzdan ya da Stormer’ın taretine takılarak kullanılıyor.

Afganistan’daki İngiliz birliklerinin eski komutanı Albay Richard Kemp gazeteye yaptığı açıklamada 'Yeni füzeler Ukrayna’nın savaşma kabiliyetine büyük bir destek olacak. Putin’in hava kuvvetlerine ciddi hasar verecek' dedi.

İngiltereden Rusyayı kızdıracak adım... Ukraynaya yeni silah

MOSKVA'NIN İNTİKAMINI KENTLERDEN ALIYOR

Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu kentlere yönelik saldırılarını artırmış durumda.

'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılan yeni saldırı stratejisi Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ederken, dün ülkenin batısında bulunan Lviv de Rus saldırılarının hedefi olmuş, saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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NÜKLEER UÇAK GÖRÜNTÜLENDİ

Dün Rus Tu-95 uçağı, Rusya'nın batısında, Ukrayna sınırına yakın Kaluga'da görüntülenmişti.

Nükleer füze taşıma kapasiteli uçağa savaş uçaklarının ve bir yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği görülmüştü.

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'Ayı' olarak da anılan söz konusu uçaklar daha önce Ukrayna'da Kh-55 ve Kh-101 havadan fırlatılan seyir füzeleri gibi nükleer olmayan silahlarla hedefleri vurmak için kullanılmıştı.

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#Rusya#İngiltere#Ukrayna

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