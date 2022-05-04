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İngiltere’den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

#İngiltere#Rusya#Yaptırım
İngiltere’den Rusyaya yeni yaptırım kararı

İngiltere, Rusya’ya tüm hizmet sektöründe ihracat yasağı getirirken, 63 Rus kişi ve kurumu da yaptırım listesine ekledi.

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İngiltere, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, Rusya’ya karşı yaptırımlarını artıyor. Yeni yaptırım kararlarını açıklayan İngiltere, Rusya’ya tüm hizmet sektöründeki ihracatı yasakladı.

Bununla birlikte 63 Rus kişi ve kurum da İngiltere’nin yaptırım listesine dahil edildi. İngiliz hükümeti alınan yeni kararlarla, Rusya’nın İngiltere’nin yönetim danışmanlığı, muhasebe ve halkla ilişkiler hizmetlerine erişiminin kesileceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Putin rejimiyle iş yapmak ahlaki olarak sona ererken, buna devam etmek Ukrayna genelinde acıya sebep olan savaş makinesinin finanse edilmesine de yardımcı oluyor. Rusya’nın İngiltere’nin hizmetleri ile ilişkisinin kesilmesi, Kremlin üzerinde daha fazla baskıya neden olacak ve bu da Putin’in Ukrayna’da başarısız olmasını sağlayacak” dedi.

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#İngiltere#Rusya#Yaptırım

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