×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere’den Rusya'ya yaptırım kararı

Güncelleme Tarihi:

#David Lammy#Rusya#İngiltere
İngiltere’den Rusyaya yaptırım kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 19:25

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına girmesi dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Lammy, Rusya'nın emperyalist hedeflerle Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savunarak, “Ukrayna, İngiltere ve Avrupa tarihinin kritik bir dönemindeyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinin yankıları cephe hattının ötesinden bile duyuldu. İngiliz ailelerini sarsan artan enerji fiyatları da buna dahildir. İngiltere'ye, kurumlarımıza ve yaşam şeklimize yönelik tehditler ise bunun çok daha ötesinde. Güvenliğimizi asla hafife alamayız” ifadelerini kullandı.

Lammy, Avrupa'nın Ukrayna'ya destekleri ikiye katlaması gerektiğini ve ülkesinin yıllık 3 milyar sterlin askeri yardım sözünün arkasında olduklarını bildirdi. Ukrayna'da barışın korunması için İngiliz birliklerini gönderme sözünde de kararlı olduklarını vurgulayan Lammy, “Savaş alanı dışında, sürdürülebilir ve adil barış için ABD ve Avrupalı ortaklarımızla çalışacak, bunu yaparken Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyin yapılamayacağı konusundaki açıklığımızı koruyacağız” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Rusya'ya baskıyı sürdüreceklerini aktaran Lammy, “Savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacağız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#David Lammy#Rusya#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!