MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
GeriDünya İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:03 | Son Güncelleme:

İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
Abone Olgoogle-news

İngiltere, Rus askeri istihbaratını (GRU) 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yapmakla suçladı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GRU'nun 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sponsorları, düzenleyicileri ve lojistik destek sağlayıcılarına yönelik siber keşif yaptığı iddia edildi.Siber saldırıların Rusya'nın kötü niyetli çalışmalarının bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, GRU'nun, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı da hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi bu saldırıların bilgisayarlardan verileri kopyalamayı ve silmeyi amaçladığını düşünüyor. Bununla olimpik oyunlarının sabote edilmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "GRU'nun olimpik oyunlara karşı eylemleri alaycı ve umursamaz. GRU'yu en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Raab, İngiltere'nin bu tür siber saldırılara karşı müttefik ülkelerle iş birliği içinde olacağını sözlerine ekledi.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021’e ertelenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle