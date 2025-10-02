İngiltere'den Rusya uyarısı: 'Tüm Avrupa'da eylemlerde bulunacak'

Haberin Devamı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesinde, İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir panele katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Starmer, yaklaşık 4 yıldır Ukraynalıların Rusya'ya karşı mücadele yürüttüğünü belirterek, "Son haftalarda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sadece Ukrayna'yı işgal etmekle kalmayıp tüm Avrupa'da eylemlerde bulunmak istediğini hepimiz gördük." dedi.

Putin'in siber saldırılardan hava sahası ihlallerine kadar birçok girişimde bulunduğunu vurgulayan Starmer, bunlara karşı mücadelede mevcut tüm imkanların kullanılması gerektiğini ifade etti.

'ATEŞKES OLACAKSA KALICI VE ADİL OLMALI'

Haberin Devamı

Ukrayna'da görev alması planlanan Gönüllüler Koalisyonu gibi girişimlere dikkati çeken Starmer, "Eğer bir ateşkes olacaksa kalıcı ve adil olmalı. Ukrayna'yı destek konusunda görevimizi bitirdiğimiz hissine kapılmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Starmer, Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü pozisyona getirilmesi için gerekli askeri yardımları sağlamanın ve batıda el konan Rus varlıklarıyla gerekli tazminatları karşılamanın gerektiğini vurguladı.

Tüm bu adımların ABD ile ortaklaşa atılmasının önemli olduğunu belirten Starmer, NATO kapsamında da tüm müttefiklerin birbirini Rusya saldırganlığına karşı desteklediğini anlattı.

Starmer, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların etkili olduğunun altını çizdi.

POLONYA LİDERİ TUSK: KARARLI OLURSAK BAŞARILI OLURUZ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, zirve kapsamında düzenlenen ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun katıldığı panelde açıklamalarda bulundu. Tusk, Rusya'ya karşı savaş kazanmanın imkansız olduğu fikrinin saçmalık olduğunu belirterek, "Yeterince kararlı olursak kazanabiliriz." dedi.

Moldova'da yapılan seçimleri çok çarpıcı bir örnek olarak nitelendiren Tusk, Moldova'nın, yeterince kararlı ve cesur olunması durumunda Rusya'ya karşı kazanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Her gün Belarus ile sınırlarında provokasyonlarla karşı karşıya olduklarını kaydeden Tusk, "Biliyorsunuz, bu bizim için soyut bir şey değil. Belarus sınırımızda günde 100'den fazla yasa dışı geçiş girişimi oluyor. Askerlerimize karşı fiziksel saldırılar da var, kayıplarımız da oldu. Bu artık günlük rutinimiz." ifadelerini kullandı.

Rus saldırısının hedefi olduklarını belirten Tusk, Batının tehdit altında olduğunu ve Ukrayna'ya saldırının bu yeni yaklaşımın sadece ilk aşaması olduğunu vurguladı.

'BU BİZİM SAVAŞIMIZ'

Tusk, Avrupa başkentlerinde duyduğu "Tamam, bu bir savaş ama bizim savaşımız değil." ifadelerine de değinerek, "Hayır, bu bizim savaşımız. Ukrayna şu an cephe hattında olabilir ama aslında hepimize yönelik bu saldırgan eylemler, provokasyonlar var. Hepimiz bu saldırıların muhtemel hedefleriyiz. Siz de kişisel olarak ne kadar garip ve tehlikeli olabildiklerini, bize fiziksel olarak, kinetik biçimde yöneldiklerini biliyorsunuz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Tek başına Ukrayna'nın veya birlikte Rusya'ya karşı savaş kazanmanın imkansız olduğu fikrinin saçmalık olduğunu ifade eden Tusk, şunları kaydetti:

"Rusya'nın tek üstünlüğü, tek avantajı zihniyet. Biz onlardan çok daha büyüğüz. Polonya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası iki yıl içinde Rusya'nınkiyle kıyaslanabilir olacak. Ekonomik olarak bize karşı şansları yok. Nüfus olarak biz Birleşik Krallık ile birlikte 500 milyonuz, onlar ise 150 milyon. Çok daha zengin, teknolojik olarak çok daha ileri ve iyi hazırlıklıyız. Yeterince kararlı olursak kazanabiliriz."