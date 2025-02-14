İngiltere'den Putin'in yakın çevresine yaptırım

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla üst düzey 4 ismin ve 2 kuruluşun yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Yaptırıma tabi tutulan kişilerin varlıklarının dondurulduğu ve seyahat yasakları uygulandığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan kişilerin Rusya hükümetinin Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi Başkanı Vladimir Viktorovich Selin, Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Pavel Mikhailovich Fradkov, Rusya'nın madencilik sektöründe faaliyet gösteren PNK-Ural'ın sahibi ve Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Yuri Yakovlevich Chaika'nın oğlu iş adamı Artem Yuryevich Chaika'nın olduğu ifade edildi.

Yuri Yakovlevich Chaika'ya ise Mart 2022'de uygulanan mevcut yaptırımında güncelleme yapıldığı belirtildi.

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ROSATOM İLE BAĞLANTILI KURULUŞLARA YAPTIRIM

Yaptırım uygulanan 2 kuruluşun ise savunma sektöründe faaliyet gösteren devlete ait nükleer enerji şirketi Rosatom'un yan kuruluşları olan ve Rusya'nın askeri faaliyetlerini destekleyen "Kirov Energomash Plant" fabrikası ve "Rosatom Additive Technologies" olduğu ifade edildi.

Her iki kuruluşun Rusya'nın enerji ve savunma sektörlerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.



"MÜTTEFİKLERİMİZİ DEVAM EDEN RUS SALDIRGANLIĞI KARŞISINDA DAHA FAZLA ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Putin üzerindeki baskıyı sürdürmek için daha fazla yaptırım duyuruyorum. Ukraynalılar, ülkelerinin geleceği ve Avrupa genelindeki egemenlik ilkesi için cephede mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. Lammy, "Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümünden yaklaşık 1 yıl sonra Yulia Navalnaya ile bir araya gelmekten ve Putin'in siyasi muhalefetini bastırarak Kremlin'in küresel çaptaki yolsuz ilişkilerini zayıflatma taahhüdümüzü belirtmekten onur duyuyorum. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi devam eden Rus saldırganlığı karşısında daha fazla adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, geçtiğimiz hafta Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna ve İngiltere arasındaki yüz yıllık ortaklığın sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.