İngiltere'den koronavirüs aşısını özendirmek için yeni hamle

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı şu ana kadar dört aşı bulunduğu açıklandı. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca insan Covid-19 aşılarına kaygıyla yaklaşıyor.İngiltere'de hükümet, koronavirüs aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışma kararı aldı. Guardian gazetesinin haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı.Kampanya kapsamında bu kişiler topluma koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulunacak.

Sağlık yetkilileri aşıyla ilgili şüpheleri bulunan ya da henüz aşı olup olmamaya karar verememiş kişilerin sayısının fazla olmasından endişe ediyor. Aşının ilk olarak uygulanacağı sağlık çalışanları arasında da aşıyla ilgili kararsızlığın oranın ciddi boyutlarda olduğu tahmin ediliyor.