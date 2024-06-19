İngiltere'den korkutan beslenme raporu

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Rapor, 2013’ten itibaren çocukların kısalmaya başladığını, 2006’dan itibaren 10-11 yaş civarı çocuklarda obezitenin yüzde 30 yükseldiğini ve son 5 yılda tip 2 diyabetin yüzde 22 yükseldiğini ortaya koydu. Çocukların aşırı kalori alımına çoğunlukla katkıda bulunan, ancak vitamin, mineral, lif, sağlıklı yağ ve kaliteli proteinden yoksun olan aşırı işlenmiş, aşırı şekerli ve tuzlu gıdaların bombardımana uğradığı belirtilen raporda şu bulgular yer aldı;

“İster gıda güvensizliğiyle sonuçlanan şok edici düzeydeki yoksulluk ve yoksunluk, ister gıda endüstrisinin ucuz abur cuburları agresif bir şekilde teşvik etmesi nedeniyle, çocuklarımız, onları sağlıklı bir şekilde beslemeyi neredeyse inanılmayacak kadar zor hale getiren bir ortamda yaşıyor.”

KISA, ŞİŞMAN VE HASTA

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İngiltere’de yetersiz beslenme sebebiyle 5 yaşındaki çocukların boyunun 2013 yılından itibaren kısaldığını vurgulayan rapor, yine bu süre zarfında temel besinlerin tüketiminin azaldığını belirtti. İlkokulu bitiren her 5 çocuktan birinden fazlasının obez olduğu ve obezitenin, ülkede çocukların karşı karşıya kaldığı ‘en acil halk sağlığı sorunu’ olduğu ifade edildi. Düşük gelirli ailelerde sağlıklı gıdaya erişimin düştüğü ve yüksek kalorili besleyici olmayan gıdayı tüketen çocukların obez olduğu belirtildi. Raporda ayrıca ilk ergen tip 2 diyabetin 2000 yılında görüşmeye başlandığı ortaya konarak yıllar içinde vakaların üç katına çıktığı ifade edildi.

ÜNLÜ ŞEF JAMIE OLIVER: ÇOCUKLARA MUTLU, SAĞLIKLI OLMA ŞANSI VERİLMİYOR

Ünlü İngiliz Şef Jamie Oliver ise raporla ilgili “Onlarca yıldır hükümetin ihmali, çocukların obeziteye bağlı hastalıklardan daha fazla muzdarip olması, ortalama boyların kısalması ve hayatlarının daha kısa sürmesi anlamına geliyor; onlara mutlu, sağlıklı insanlar olma şansı verilmiyor. Ve bundan çok daha fazlasını hak ediyorlar” açıklamasını yaptı.