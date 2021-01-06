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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 06.01.2021 - 19:58 | Son Güncelleme:

İngiltere'den korkunç rekor! Hastanelerin durumu içler acısı...

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İngiltere'den korkunç rekor! Hastanelerin durumu içler acısı...
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1041 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 62 bin 322 Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece "bugüne kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

1041 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 77 bin 346'ya çıktı.

HASTANELERDE 30 BİNDEN FAZLA KOVİD-19 HASTASI VAR

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu, sağlık hizmetlerinin "önemli bir baskı" altında olduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girerken Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

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Sağlık Bakanlığı 6 Ocak korona tablosu ve vaka sayısını açıklandıSağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkat çekerek "sevindirici" notunu düştü.
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