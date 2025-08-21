×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'den İsrail'e kınama

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#İsrail#İşgal Kararı
İngiltereden İsraile kınama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 18:02

İngiltere ile birlikte 21 uluslararası ortağı, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal kararını kınadı. Yapılan çağrıda, bu kararın derhal geri alınması gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınması çağrısı yaptı.

 

"E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Gözden KaçmasınSon dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladıSon dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#İsrail#İşgal Kararı

BAKMADAN GEÇME!