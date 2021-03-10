İngiltere'den İran'a istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri durdurma çağrısı

Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Ruhani ile telefonda görüştü.



İngiliz Başbakan görüşmede, casuslukla suçlanan Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve İran'da tutuklu veya gözaltında bulunan diğer İngiltere-İran çifte vatandaşlarının durumunu gündeme getirdi ve bu kişilerin "derhal serbest bırakılmalarını" istedi.



Johnson, elektronik kelepçelerinin sökülmesini memnuniyetle karşıladıkları Zaghari'nin, İngiltere'deki ailesinin yanına dönmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.



Johnson ayrıca, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal eden tüm faaliyetlerini durdurması ve anlaşma kapsamındaki yükümlüklerini yeniden yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.



İngiliz Başbakan, ABD'nin İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda anlaşmaya geri dönme isteğinin sağladığı fırsatı değerlendirmesinin önemini vurguladı.



Johnson ayrıca, Tahran'ın geniş bir bölgede istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini durdurması ve Körfez bölgesinde de pozitif bir güç olması gerektiğini belirtti.