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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek

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İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na İdlib'deki gelişmelerin ardından ülkesinin desteğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü.

Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

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