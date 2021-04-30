İngiltere’den Hindistan’a aşı yok

İngiliz Bakan Hancock, “Şu aşamada Birleşik Krallık’ta ihtiyaç fazlası aşı dozuna sahip değiliz” diyerek koronavirüsle mücadelede yaptıkları yardımın solunum cihazları ve oksijen konsantratörleri ile sınırlı kalacağını ifade etti. İngiltere’den yola çıkan 495 adet oksijen konsantratörü ve 200 solunum cihazının birkaç gün içinde Delhi’ye ulaşması bekleniyor.



YETİŞEMİYORLAR

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan, korona öncesi dönemde küresel aşı talebinin yüzde 60’ına yetecek kapasitesi olmasına rağmen mevcut durumda iç talebe dahi cevap veremiyor. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının yanı sıra yerli Covaxin aşısının üretimi yapılıyor. Başta oksijen ve hasta yatağı olmak üzere tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanan Hindistan’da COVID-19 hastalarına gerekli tedavi sunulamıyor. Ülkede dün 379 bin 459 yeni vaka ile günlük artış rekoru kırılırken, 3 bin 647 ölüm rapor edildi.

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