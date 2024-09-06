Google'a bir darbe de İngiltere'den: Manipülasyon iddiası

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İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD'de anti-tekel davasında suçlu bulunan arama motoru Google'ı çevrimiçi reklamcılıkta rekabete aykırı davranmakla suçladı.

CMA, Google'ın görüntülü reklam teknolojisinde rekabete aykırı uygulamalar kullandığını tespit ettiklerini ve bu durumun binlerce İngiliz yayıncı ve reklamverene aşırı ücretlendirme yoluyla zarar verebileceğini açıkladı.

“Google, insanların web sitelerinde gördükleri reklamlar söz konusu olduğunda rekabeti engellemek için pazar gücünü kullanıyor" ifadesinde bulunan CMA geçici icra direktörü Juliette Enser, “Bu nedenle yayıncıların ve reklamverenlerin etkin rekabetten faydalanabilmeleri ve dijital reklam alanı satın alırken veya satarken adil bir anlaşma yapabilmeleri çok önemli" dedi.

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CMA, Google'ın reklam borsasını kulllanan reklamverenlere "özel ve ya da ayrıcalıklı erişim” sağladığını ve “reklamveren tekliflerini, açık artırmadaki rakip borsalara göre daha yüksek fiyata sahip olacak şekilde manipülasyon" yaptığını söyledi.

CMA, nihai kararın Google'dan gelecek beyana göre verileceğini belirtirken Google'ın küresel reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor, “Bu davanın özü, reklam teknolojisi sektörüne ilişkin hatalı yorumlara dayanıyor. CMA'nın görüşüne katılmıyoruz ve buna göre yanıt vereceğiz.” açıklaması yaptı.

ABD'DE SUÇLU BULUNMUŞTU

ABD yargısı, Google'ın arama motoru olarak yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmişti.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerine yer vermişti.