İngiltere’den gençleri orduya çekme planı

Fransa ve Almanya’nın gönüllülük esasına dayanan askerlik programlarının ardından İngiltere de gençleri orduyla tanıştırmayı ve savunmaya toplumsal katılımı arttırmayı hedefleyen programını gelecek mart ayında başlatmayı planlıyor. Askeri “boş yıl” olarak adlandırılan program kapsamında ilk yıl 150 gencin katılımı planlanırken bu sayının yıllık binin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Yeni mezunlar ve 25 yaş altı gençlere açılacak programda katılımcılar bir yıl boyunca kara, deniz ve hava kuvvetlerinde temel eğitim ve görev deneyimi edinecek.

Aktif operasyonlarda görevlendirilmeyecek program katılımcılarına maaş da ödeneceği belirtiliyor. Ücretle ilgili bir duyuru yapılmazken, İngiliz ordusundaki en düşük maaş yıllık yaklaşık 26 bin Sterlin (yaklaşık 1.5 milyon TL) seviyesinde. Orduya katılıma ilgiyi arttırmayı amaçlayan İngiliz hükümeti, programın lojistik, mühendislik ve tedarik zinciri gibi sivil hayatta da geçerli beceriler kazandıracağını vurgularken, Savunma Bakanı John Healey de programın gençlere “müthiş beceriler ve eğitim” sunduğunu söyledi.