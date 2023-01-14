İngiltere'den flaş Ukrayna kararı!

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İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklama göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ukrayna'daki savaşın son durumunun ele alındığı görüşmede Rishi ve Zelenski, Ukrayna'ya küresel askeri ve diplomatik desteğin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.
Başbakan Sunak, İngiltere'nin Challenger 2 tankları ve ek topçu sistemleri sağlanması da dahil olmak üzere ülkesinin Ukrayna'ya desteğini arttıracağını belirtti. Sunak ayrıca, kendisinin ve İngiltere hükümetinin Ukrayna'nın avantajlarını kullanmasına, Rusya'ya karşı savaşı kazanmasına ve kalıcı bir barışı sağlanmasına yol açacak türden bir desteği hızla sağlamak için uluslararası ortaklarla yoğun bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.