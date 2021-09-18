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İngiltere'den flaş koronavirüs kararı: Trump'ın hayatını kurtaran antikor kokteyli için onay verildi!

#Koronavirüs#Donald Trump#Antikor
İngiltereden flaş koronavirüs kararı: Trumpın hayatını kurtaran antikor kokteyli için onay verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını konusundaki tavırları ve kararları konusunda büyük eleştirilerin hedefi olmuş, kendisi de virüse yakalanınca dünyada ilk kez onun için kullanılan bir antikor kokteyli sayesinde hastalığı yenmişti. İngiltere, işte bu mucizevi Kovid-19 tedavisi için flaş bir karar vererek gündeme bomba gibi düştü.

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İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni kovid-19 tedavisiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Birleşik Krallık'taki hastanelerde önümüzdeki haftadan itibaren en riskli grupta yer alan, bağışıklık sisteminde sorun olan ve daha önce hastalığı atlatmış ya da aşılı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen bir antikor kokteyli kullanılmaya başlanacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandığını açıkladığında dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Haberin ardından hastaneye kaldırılan ancak kısa sürede taburcu olan Trump'ın Kovid-19 tedavisi ise en çok merak edilen konulardan biri olmuştu.

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Trump'a uygulanan tedavinin dünyada eşi benzeri yoktu. İşte bu mucize tedavi artık İngiltere hastanelerinde de kullanılacak.

Trump için eşi benzeri görülmemiş koronavirüs tedavisi

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'Hayat kurtarıcı' olarak tanımlanan ilaçla ilgili olarak geçen ay açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bunun Birleşik Krallık'ta onay alan ve Kovid-19 için özel olarak geliştirilen ilk tedavi olduğunu söylemişti.

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İngiltereden flaş koronavirüs kararı: Trumpın hayatını kurtaran antikor kokteyli için onay verildi

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı dün yaptığı açıklamada bunun binlerce hastaya yarar sağlayacak bir tedavi olduğunu açıklarken tedavinin ilk etapta virüse karşı antikor oluşturup bağışıklık tepkisi vermeyen kişiler için kullanılacağını belirtti.

İlaç, 50 yaş üzeri antikoru olmayan hastaların tedavisinde ve 12-49 yaş aralığındaki bağışıklık sorunu yaşayanlarda kullanılacak. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ilaçtan yeterli miktarda satın alındığı ve ülke çapında uygun hastanelere yollanarak kullanımına gelecek hafta başlanacağı açıklandı.

Roche ve Regeneron tarafından üretilen Ronapreve isimli ilaç bir antikor kokteyli. Denemeleri aşıların yaygın kullanımından ve varyantların ortaya çıkışından önce gerçekleştirilen ilaçta iki ayrı monoklonal antikor bulunuyor. Türünde ilk olan ilaç aynı zamanda kovid-19 kaynaklı akut enfeksiyonların tedavisinde onay alarak kullanılacak ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

İngiltereden flaş koronavirüs kararı: Trumpın hayatını kurtaran antikor kokteyli için onay verildi

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Monoklonal antikorlar insanlar tarafından üretilmiş ve bağışıklık sistemimizde doğal insan antikoru gibi davranarak fayda sağlayan antikorlar olarak biliniyor.

Fazla kiloları, şeker ve tansiyon gibi sağlık problemleri olan ve koronavirüste risk grubunda yer alan Donald Trump'ın bu antikorları içeren kokteyl ile yapılan tedavisi adeta mucizevi bir etki göstermiş ve Trump hastaneden kolaylıkla taburcu olmuştu. Bu sayede dünya genelinde adı duyulan tedavinin yaygın kullanımın birçok hayat kurtarması ve Kovid-19 tedavisinde çığır açması bekleniyor.

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#Koronavirüs#Donald Trump#Antikor