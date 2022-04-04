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İngiltere'den flaş koronavirüs kararı! Semptom listesi güncellendi... İşte listeye eklenen 9 yeni Kovid-19 belirtisi

#Koronavirüs#İngiltere#Kovid-19
İngiltereden flaş koronavirüs kararı Semptom listesi güncellendi... İşte listeye eklenen 9 yeni Kovid-19 belirtisi

2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. XE isimli yeni bir varyantın göründüğü İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) semptom listesini güncelledi. İşte listeye eklenen 9 yeni koronavirüs belirtisi...

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

İngiltere'de 'XE' adı verilen yeni varyant ortaya çıkarken ülkenin sağlık kuruluşu NHS, koronavirüs semptom listesini güncelledi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, NHS listeye 9 yeni semptom bir den ekledi.

Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, NHS semptom listesine eklenen dokuz yeni Kovid-19 belirtisi arasında yer aldı.

NHS'in güncellediği koronavirüs listesinde yer alan 9 yeni semptom şöyle..

  • Nefes darlığı
  • Yorgun veya bitkin hissetmek
  • Vücut ağrısı
  • Baş ağrısı
  • boğaz ağrısı
  • Tıkalı burun veya burun akıntısı
  • İştah kaybı
  • İshal
  • Halsizlik

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2 YIL SONRA ADIM ATTILAR

'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, bu adımın 2 yıldır yapılan çağrılardan sonra atıldığına dikkat çelti.

NHS'i semptom listelerini güncellemekte geç kalmakla suçlayan Spector şu ifadeleri kullandı;

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'Ne yazık ki sıralamayı yanlış yapıyorlar. Ama bu bir başlangıç ​​ve enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olabilir.'

İngiltereden flaş koronavirüs kararı Semptom listesi güncellendi... İşte listeye eklenen 9 yeni Kovid-19 belirtisi

XE DAHA MI BULAŞICI? DSÖ'DEN İLK AÇIKLAMA

XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtiliyor.

Daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de görülen yeni varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.

DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Rekombinant mutasyonlar, bir hastaya birden fazla koronavirüs varyantı bulaştığında ortaya çıkar.

Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

İngiliz uzmanlar ise British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.

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