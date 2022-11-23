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İngiltere'den flaş karar... Ukrayna savaşında bir ilk!

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#Ukrayna Savaşı#İngiltere#Dünya
İngiltereden flaş karar... Ukrayna savaşında bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 14:40

Rus güçlerine karşı taarruzunu sürdüren Ukrayna'nın beklediği haber İngiltere'den geldi. Savaşta bir ilke imza atan İngiltere, Kiev'e gönderilecek yeni askeri yardımı açıkladı.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın dokuzuncu ayında sahada istediği kazanımları elde edemeyen Rusya bir süredir Ukrayna alt yapısını hava ve füze saldırıları ile hedef alıyor.

Ukrayna üstündeki hava üstünlüğünü elinde bulunduran Rusya'yı kızdıracak, her fırsatta askeri yardımın artarak sürmesi gerektiğini belirten Zelenski'yi ise sevindiren hamle İngiltere'den geldi.

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Savaşın başından beri Kiev'e en çok askeri destek veren ülkelerin başında gelen İngiltere ilk defa Ukrayna'ya helikopter hibe etme kararı aldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'ya üç eski Sea King helikopteri sağlanacak.

İngiltereden flaş karar... Ukrayna savaşında bir ilk
Donetsk bölgesinde bir Ukraynalı asker ele geçirilen Rus tankının önünde poz veriyor... (Fotoğraf: AP)

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bu hamlenin savaşta bir ilk olduğunun altını çizerken Ukrayna'nın son haftalarda geri aldığı toprakları güvence altına almasına yardımcı olmak adına 10 bin top mermisi daha gönderildiği bilgisini paylaştı.

Müttefik savunma bakanlarıyla görüşmek üzere Norveç'te bulunan Wallace açıklamayı HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde yaptı.

İngiltere'nin bu kararı Londra'nın Ukrayna'ya 50 milyon sterlinlik ek askeri yardım kararından günler sonra geldi.

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Söz konusu yardımı paketi, düzinelerce radar ve insansız hava aracı elektronik harp kabiliyeti de dahil olmak üzere İran tarafından sağlanan ölümcül insansız hava araçlarına karşı koyan 125 uçaksavar silahı ve teknolojiyi içeriyor.

Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen İngiltere Başbakanı Sunak, İngiltere’nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna’nın yanında durduğunu ve bu duruştan dolayı gururlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

'İngiltere'nin en başından beri Ukrayna'nın yanında durmasından gurur duyuyorum. Bugün burada, Birleşik Krallık ve müttefiklerimizin, bu barbarca savaşı sona erdirmek ve adil bir barış sağlamak için savaşırken Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini söylemek için buradayım.'

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#Ukrayna Savaşı#İngiltere#Dünya

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