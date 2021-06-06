Son dakika... İngiltere EURO 2020 için kararını verdi: 10 gün karantina zorunluluğu

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen EURO 2020 için geri sayım sürüyor.

Kısıtlı sayıda seyirciye izin verilecek turnuva ile ilgili İngiltere'den flaş bir açıklama geldi.

Turnuva kapsamında pek çok maça ev sahipliği yapacak Birleşik Krallık Hükümeti, Euro 2020 nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmeyeceğini duyurdu.

Aynı açıklamada İngiltere'nin karantina listesinde bulunan ülkelerden gelecek taraftarlar için 10 günlük karantina zorunluluğunun süreceği bilgisinin altı çizildi.

Turnuva direktörü Martin Kallen Cuma günü yaptığı açıklamada, UEFA ile hükümet arasındaki bu önemli maçların uzun bir karantina süresine gerek kalmadan yabancı seyircilerin katılmasına izin vermek için görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

EURO 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvaya Sevilla, St. Petersburg ve Londra ev sahipliği yapacak.

Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu’ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Aynı gruptaki diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanacak, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak.

Karşılaşmalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih kentinin ev sahipliği garanti edildi. Şampiyonadaki ev sahibi sayısı ise 12'den 11'e düştü.

EURO 2020'nin oynanacağı şehirlerden Budapeşte yüzde 100, St. Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Glasgow, Kopenhag ve Roma yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu.

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