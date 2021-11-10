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İngiltere'den flaş aşı kararı... Zorunlu olacak!

#Kovid Aşısı#İngiltere#Koronavirüs
İngiltereden flaş aşı kararı... Zorunlu olacak

İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren yeni tip koronavirüs aşısının sağlık personeli için zorunlu olacağı duyuruldu.

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) görev yapan 1,2 milyon tam zamanlı personel için nisandan itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi.

Javid, "Yalnızca Kovid-19'a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir." dedi.

Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hale getirmek için NHS'deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi.

Javid, "Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS'deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS'nin kendisini korumalıyız." ifadesini kullandı.

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NHS personelinin yüzde 90'ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80'e yakın olduğunu kaydetti.

Hastalarla yüz yüze teması olmayanların ve tıbbi nedenlerle aşıdan muaf olanların ise istisnai durumda olacağını belirten Javid, bu kişilerin aşı yaptırma zorunluluğu olmadığını dile getirdi.

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Javid, sağlık personeli için grip aşısının ise zorunlu hale getirilmeyeceğini ifade etti. Söz konusu zorunlu aşı kararının, parlamento onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ülkede sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt NHS Providers Baş Yöneticisi Chris Hopson, BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de 80 bin ila 100 bin NHS çalışanının aşısız olduğunu belirtti.

Hopson, zorunlu aşılama nedeniyle çok sayıda personelin ayrılması durumunda bunun sağlık hizmeti için risk oluşturacağının altını çizdi.

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#Kovid Aşısı#İngiltere#Koronavirüs

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