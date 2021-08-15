MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere'den flaş Afganistan kararı
GeriDünya İngiltere'den flaş Afganistan kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

İngiltere'den flaş Afganistan kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'den flaş Afganistan kararı

İngiltere'de 22 Temmuz'da tatile giren ve 6 Eylül'de açılması planlanan Parlamentonun, Afganistan'daki durumu ele almak üzere gelecek hafta toplanacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi kaynakları, Başbakan Boris Johnson'ın, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere Parlamentoyu geri çağıracağını doğruladı.

İşçi Partisi Milletvekili Lisa Nandy, Parlamentonun geri çağrılmasının son derece iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu kararın uzun sürdüğünü düşünüyorum çünkü hükümetin bununla başa çıkmak için net stratejisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Parlamentonun geri çağrılması talebinde bulunmuştu.

Son dakika: Afganistanda son durum... Kabil düşüyor
Son dakika: Afganistan'da son durum... Kabil düşüyor!

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi