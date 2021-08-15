İngiltere'den flaş Afganistan kararı

İngiltere Başbakanlık Ofisi kaynakları, Başbakan Boris Johnson'ın, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere Parlamentoyu geri çağıracağını doğruladı.

İşçi Partisi Milletvekili Lisa Nandy, Parlamentonun geri çağrılmasının son derece iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu kararın uzun sürdüğünü düşünüyorum çünkü hükümetin bununla başa çıkmak için net stratejisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Parlamentonun geri çağrılması talebinde bulunmuştu.

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