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İngiltere'den doğaya bırakılan öksüz fok yavrusu Fransa sahillerinde görüldü

#İngiltere#Fok#FRANSA
İngiltereden doğaya bırakılan öksüz fok yavrusu Fransa sahillerinde görüldü

İngiltere sahillerinde çok küçükken annesiz olarak bulunup korumaya alınan ve bir kaç ay sonra doğaya salınan erkek fok yavrusu, yüzlerce kilometre uzakta, Fransa sahillerinde dinlenirken görüntülendi.

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Salsa adı verilen öksüz fok yavrusuna, Kraliyet Hayvanları Koruma Kurumu'nun (RSPCA) Norfolk'daki East Winch Doğal Yaşam Merkezi'nde dört ay bakılmış, Ekim ayında hazır olduğuna karar verilerek denize bırakılmıştı.

Fotoğrafçı Jean-Luc Bourgain Salsa'yı Boulogne-Sur-Mer limanında gördü.

Fokun üzerindeki künye numarasını araştırıp nereden bırakıldığını buldu ve İngiltere'deki Doğal Yaşam Merkezi'ni arayarak Salsa'nın sağlıklı ve iyi göründüğünü bildirdi.

Salsa'nın doğaya bırakıldıktan sonra 402 kilometre yol katettiği anlaşılıyor.

Salsa geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere'nin doğusundaki Heacham South plajında annesinden ayrılmış olarak bulunduğunda sadece 12 kiloydu.

Hayvanları Koruma Kurumu'nun açıklamasına göre, East Winch Doğal Yaşam Merkezi'nde dört ay bakımı yapıldı, ve doğada kendi başına hayatta kalabilecek kadar büyüyüp güçlenmesi beklendi.

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Ekim ayında Norfolk yakınlarındaki The Wash koyunda doğaya bırakıldığında 39,5 kilo olmuştu.

YARAMAZ BİR YAVRUYDU

RSPCA'in Doğal Yaşam Merkezi'nden Evangelos Achilleous "Salsa'nın çok iyi göründüğünü, ta Fransa'ya kadar ulaşıp orada özgürlüğe kavuşmanın tadını çıkardığını duyunca çok mutlu olduk" dedi.

Achilleous Salsa'nın "çok yaramaz" bir yavru olduğunu, "günde bir kaç kez yüzdüğü havuzun tıkacını çıkararak suyu boşalttığını" anlattı.

"Tıkacı açamasın diye ağırlıklar bağlamayı denedik ama Salsa genellikle bizim engelleri aşmayı başarıyordu, ta ki açık hava havuzuna alınıncaya kadar. Onun tıkacı yok!" diye ekledi.

Salsa'nın doğaya salındığı İngiltere'nin doğu sahilinde Norfolk yakınlarındaki The Wash koyu ile son görüldüğü Fransa'daki Boulogne-sur-Mer arasındaki mesafe 402 kilometre.

Salsa'yı tipik "muz" pozu verirken görüntüleyen Fransız fotoğrafçı Jan-Luc Bourgain, aynı zamanda deniz hayvanlarını izleyen ve zor durumda olduklarında gereken yerlere haber veren bir ağın üyesi.

"Bu fokla ilgili biraz daha bilgi edinebilmek için temasa geçtim. Ona daha önce bakmış olan kişilere, çok iyi olduğunu haber vermek çok güzeldi" dedi.

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#İngiltere#Fok#FRANSA

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